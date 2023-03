Condividi subito la notizia

Si terrà domenica 19 marzo, nella parrocchia di San Pio, dalle ore 15.30 alle 18.30, il laboratorio di espressività della voce “Ti spunta un fiore in bocca”, condotto da Silvana Kühtz, docente Unibas e coordinatrice del collettivo artistico Poesia in Azione. L’incontro ha l’obiettivo di creare un presidio permanente di poesia nelle periferie baresi e in particolare nel Municipio V, zona Catino – San Pio.

Dopo la parrocchia San Nicola di Catino, che ha ospitato il laboratorio concluso nello scorso dicembre, sarà la Chiesa della Natività di Nostro Signore, in piazzetta Eleonora, aSan Pio,ad aprire le porte ai partecipanti.

“Il presidio permanente di poesia e lettura – sottolinea Silvana Kühtz – è un luogo di ricerca di bellezza e di condivisione, è come una miccia per ricostruire, per sconfiggere l’indolenza, per ripescare ciò che ci fa umani, e quindi anche costruttori di futuro. Da sempre, una delle sfide del lavoro di ricerca del collettivo artistico Poesia in Azione è quella di portare la poesia in luoghi diversi da quelli in cui siamo abituati, e di farlo anche in modo scanzonato. Credo che la poesia sia per tutti, l’aggettivo più usato dai partecipanti per definire Ti Spunta un Fiore in bocca è: divertente.”

Il laboratorio è aperto a tutti, dagli 8 anni in su: per chi vuole leggere a voce alta, sperimentare espressività della voce, prendere confidenza col microfono, divertendosi. È possibile iscriversi in qualsiasi momento.

Gli incontri prevedono momenti di gioco di gruppo e momenti di ascolto e di lettura di testi poetici, alcuni preparati, altri letti al momento. A metà e a fine percorso sono previsti eventi aperti al pubblico in cui i corsisti potranno misurarsi di fronte a una platea.

Il prossimo laboratorio è previsto domenica 2 aprile, dalle 15.30 alle 18.30, sempre negli spazi della Chiesa della Natività di Nostro Signore a San Pio.

Info e iscrizioni

Invia una mail a info@poesiainazione.it o un messaggio whatsapp al 3338187350 con oggetto “iscrizione Ti spunta un fiore in bocca 2023”, indicando nome, cognome, età, motivazioni.

Altre info su www.poesiainazione.it

