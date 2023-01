Condividi subito la notizia

Proseguono le attività del Mercato della Cultura in via Milite Ignoto a Cutrofiano. Domenica 22 gennaio alle 16:30 (info mercatodellacultura@gmail.com – 3774220633)appuntamento con “La musica di tradizione salentina come strumento di inclusione e socialità“. Durante la giornata di prova gratuita, aperta a tutti, saranno presentati i vari laboratori musicali: tamburi a cornice con Andrea Stefanizzi, tamburello salentino con Sergio Pizza, Danza pizzica pizzica con Sara Albano, chitarra con Francesca Falcone, musica d’insieme con Gigi Russo e Ilaria Costantino, canto di Michela Sicuro, danza scherma salentinacon Davide Monaco e i maestri della compagnia di Scherma salentina.

Il progetto Mercato della Cultura, coordinato dall’APS Sud Ethnic e vincitore, dopo la candidatura del Comune di Cutrofiano, del bando Luoghi Comuni, iniziativa della Regione Puglia promossa dalle Politiche Giovanili e dall’ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, finanziata dal “Patto per la Puglia” (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020) e “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili”, ha trasformato l’ex Mercato Coperto di via Milite Ignoto in uno spazio che “offre” prodotti, strumenti e occasioni per allargare e migliorare l’offerta culturale.

Il gruppo di lavoro coinvolge, con il presidente di Sud Ethnic Antonio Melegari, anche Michele Bianco, Vittorio Chittano, Alessio Giannotta, Antonio Tarantini, Miryam Marinaci e Michela Sicuro. Partner del progetto l’Istituto Comprensivo Don Bosco, Pro Loco di Cutrofiano, Il Cantiere Lab, la Parrocchia Santa Maria della Neve, Benegiamo srl – Terrecotte per Piacere, Nuova Colì, La Terra di Puglia, GB 20 SRL, Esterno notte, Multiservice-Eco, la Cooperativa Sociale Polvere di Stelle, i Cantieri teatrali Koreja, Confesercenti, Conservatorio di Musica Tito Schipa, Gal Porta a Levante, Polo Biblio Museale, Istituto Diego Carpitella, Unione di Comuni della Grecìa Salentina, il Comitato Centro Anziani e le associazioni Fermamente, Gym Fitness, Infinity, Kalo fai, Artisticamente in Movimento, Art and Ars Gallery, Ulia te Cantu, Marasia.



mercatodellacultura@gmail.com – 3774220633

