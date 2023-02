Condividi subito la notizia

Domenica 19 e lunedì 20 febbraio (info e programma 3519137972 – 3792094185 – ilcastellovolante.it) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, in collaborazione con lo staff della Biblioteca Comunale di Magma aps, propone il suo Carnevalino per famiglie con laboratori, teatro e una festa per soddisfare la voglia di mascherarsi e divertirsi dei bambini e delle bambine e di tutti i genitori.



Domenica alle 10 (ingresso 10 euro) si inizierà con una speciale visita guidata “in costumi d’epoca” per immergersi nell’atmosfera del passato e della storia del Castello. Sempre alle 10 (ingresso 10 euro) prenderà il via “Ti conosco, mascherina” una lettura in Kamishibai ispirata dall’omonimo volume di Francesca Rossi (Edizioni Corsare) e un laboratorio artistico per celebrare il Carnevale a cura di Stefania Erroi – StoryLab (età consigliata dai 5 anni). A partire dalla lettura animata in Kamishibai (un teatro d’immagini di origine giapponese utilizzato dai cantastorie) si esplorerà il mondo e la tradizione della Commedia dell’Arte attraverso il racconto e la presentazione delle maschere più caratteristiche. Il Kamishibai consentirà di entrare in una dimensione teatrale intima e partecipata e di creare un confortevole spazio di confronto e condivisione. A seguire, con l’ausilio di diverse tipologie di carta e cartoncini colorati e ricorrendo alla tecnica del collage, lavoreremo sulla realizzazione laboratoriale di un leporello, un libretto piegato a fisarmonica, per rappresentare personaggi, ambienti e temi emersi durante la narrazione.

Lunedì dalle 10 alle 12 (ingresso 5 euro) la giornata si aprirà con “Libri in Maschera” a cura di Magma Aps. Il carnevale è portatore sano di follia e divertimento. Dalla tradizionale inversione dei ruoli tra nobili e popolani concessa soltanto durante questa festività, alla più contemporanea vestizione con abiti di supereroi o personaggi della favole (per gli adulti come per i più piccoli), in questo periodo ciascuno può diventare chi da sempre sogna di essere. Si prenderà spunto dalle pagine dei libri per raccontare questa festa e poi si proverà a costruire maschere e travestimenti. Sarà una principessa, un principe, un soldato, un cavallo, un drago oppure un demone mascherato? Il lungo pomeriggio (ingresso 10 euro bambino con adulto) partirà dalle 17 con lo spettacolo di burattini “Pulcinella e il Castello infestato” a cura della compagnia Teste di Legno (età consigliata da 8 anni). Un barone che muore lasciando in eredità al nipote il castello, un testamento introvabile e un castello infestato dai fantasmi e governato da un maggiordomo un po’ strano. Uno spettacolo adatto a tutti , dove in uno scenario magico, Fagiolino con l’aiuto di pulcinella troverà anche l’amore. Dalle 18 si farà festa con “Carnevalino Party“. Musica, balli di gruppo, la classica pentolaccia e tanta voglia di stare insieme e dare libero sfogo alla fantasia e al divertimento. I mascheroni che adornano la facciata e il cortile del Castello daranno il benvenuto e accoglieranno tutte le mascherine e le maschere, che siano quelle classiche come Pulcinella, quelle del momento come Mercoledì Addams o quelle ispirate dal Castello. La più bella maschera a tema “Castello Volante”, infatti, sarà una delle categorie premiate durante la serata. Le altre categorie saranno gruppo (almeno tre persone), famiglia, maschera baby, più originale e maschera più eco-friendly.

