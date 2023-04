Condividi subito la notizia

Domenica 16 aprile alle 17:30 nel Teatro Comunale di Leverano con “Papero Alfredo” del Teatro Giovani Teatro Pirata con Simone Guerro e i burattini del Sig. Formicola e di Marina Montelli per la regia di Daria Paoletta (età consigliata dai 4 anni) si chiude “Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro“. La rassegna fa parte del più articolato progetto Teatri del nord Salento, promosso da Factory Compagnia Transadriatica in collaborazione con BlaBlaBla con il sostegno della Regione Puglia che coinvolge le amministrazioni comunali di Trepuzzi, Campi Salentina, Novoli, Guagnano e Leverano. I burattini, proprio come le persone, non sono mica tutti uguali: hanno i loro sogni, i loro gusti, i loro desideri. Papero Alfredo è il nuovo burattino di Bruce: piccolo e deciso ma anche inesperto e un po’ capriccioso. A lui piacciono la musica Rap e il Free Style, le Challenge, le dirette video. Di fare il Pirata in baracca proprio non gli va giù, ma questo è vero problema per il povero Bruce perché Il Tesoro dei Pirati è il suo spettacolo più bello e richiesto. Una mattina, dopo 120 giorni chiusi in casa senza lavorare, finalmente chiedono a Bruce di fare lo spettacolo. Papero Alfredo però punta i piedi: niente da fare, vuole restare in camera davanti al suo computer! Altro che Pirata, lui è uno YouTuber! Una storia divertente che racconta del rapporto tra vecchio e nuovo, tra babbi e figli: generazioni destinate ad amarsi, sfidarsi, e rincorrersi per l’eternità. Lo spettacolo sarà preceduto dai laboratori “Cartocci – marionette di carta” (dai 5 anni – prenotazioni 3207087223) e “Piccoli critici” con Silvia Lodi (dagli 8 anni – prenotazioni 3479021446) a cura di BlaBlaBla. Ingresso 8 euro | ridotto 6 euro | info e prenotazioni 3208607996 – 3207087223 – 3403129308.

Hits: 1

Correlati