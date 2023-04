Condividi subito la notizia

Domani, giovedì 6 aprile 2023, verrà presentato il progetto ERMES – Virtual Reality to promote the well-being of vulnerable people within hospitals: appuntamento alle ore 10 nella Sala della Grottesca del Rettorato dell’Università del Salento (piazza Tancredi 7, Lecce).

ERMES è un progetto che combina mindfulness, museoterapia e arteterapia con la tecnologia della realtà virtuale e con sensori biometrici e psicometrici, con l’obiettivo di promuovere il benessere psicofisico di persone fragili all’interno dei reparti ospedalieri.

Alla presentazione interverranno:

il Rettore Fabio Pollice

il Direttore della ASL Lecce Stefano Rossi

Lucio Tommaso De Paolis , Direttore dell’Augmented and virtual reality del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione – UniSalento

, Direttore dell’Augmented and virtual reality del Dipartimento di Ingegneria dell’innovazione – UniSalento Fabiana Nuccetelli, Responsabile dell’Ambulatorio di Psicologia della salute e realtà virtuale in riabilitazione cognitiva – Casa di Cura “Petrucciani”, Lecce

Cordiali saluti e buon lavoro,

Loredana De Vitis

