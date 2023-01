Condividi subito la notizia

DOGMA 95, società di riferimento nell’organizzazione di eventi live in Sud Italia, porta a Matera la prima edizione dell’Oversound Matera Music Festival in due luoghi di grande valore culturale e storico della città dei Sassi: la Cava del Sole e il Castello Tramontano. La società, che fa capo a MK3, Musica e Parole e PM Eventi, annuncia gli artisti delle esibizioni live per la stagione estiva 2023:

Jimmy Sax, Cava del Sole (Matera);

DJ Time, Castello Tramontano (Matera);

Piero Pelù, Castello Tramontano (Matera);

Vincenzo Salemme, Castello Tramontano (Matera);

Venditti – De Gregori, Castello Tramontano (Matera);

Biagio Antonacci, Cava del Sole (Matera);

Articolo 31, Cava del Sole (Matera);

Fabri Fibra, Castello Tramontano (Matera);

Mannarino, Castello Tramontano (Matera);

Enrico Brignano, Castello Tramontano (Matera);

Salmo, Cava del Sole (Matera);

Lazza, Cava del Sole (Matera);

“Ringraziamo per la collaborazione il Comune di Matera e la Fondazione Matera 2019.” – dichiara la società DOGMA 95 – “Siamo certi che questa prima edizione rappresenterà soltanto l’ouverture di un percorso che nei prossimi cinque anni condurrà a Matera artisti del panorama nazionale ed internazionale, attraverso una line up di eventi in sinergia tra musica e teatro. Proprio oggi la nostra società ha presentato mediante PEC, un’offerta per partecipare al bando di assegnazione della gestione de La Cava del Sole. Per la prima volta l’offerta, oltre a prevedere l’accollo degli gli oneri di gestione per tutto il periodo in cui potrebbe essere assegnataria, prevederà anche un’offerta economica importante che gli enti potrebbero utilizzare per il bene pubblico della città e dei cittadini.”- conclude.

A queste date si aggiungerà una data side project a sorpresa, che verrà annunciata nei prossimi giorni e che vedrà come protagonista il nome di un artista di enorme notorietà e spessore.

Hits: 3

Correlati