di Michele Selvaggi

Pisticci. Una statua, quella appena restaurata di Sant’Antonio da Padova, della Chiesa omonima di Piazza Umberto 1°, agli occhi dei fedeli, più bella, più vivace e soprattutto più …..nuova ed elegante. Un restauro che ha impegnato qualche tempo, come l’altra sera ha spiegato ai fedeli presenti in chiesa, l’artista restauratore di Matera, Pino Schiavone, che aveva solo da poco riportato a Pisticci, la statua artisticamente rifatta. L’artista si era soffermato sui particolari che hanno interessato la delicata operazione, resa possibile grazie all’impegno del Parroco di S.Antonio don Mattia Albano e dei tanti devoti pisticcesi, da sempre legati al miracoloso Santo, da profonda stima ed affetto. Il primo giugno, giovedì, inizia l’attesa Tredicina in onore del Santo, che si celebrerà tutti i giorni alle ore 7,45 ( feriali) e 8,15 (festivi) nella chiesa da Lui dedicata. Per lo stesso giorno, è prevista alle ore 19,00 la celebrazione interparrocchiale del Sacramento della Confermazione presieduto dal Vescovo Monsignor Caiazzo. Per il 2 giugno, alle 8,15, è prevista la celebrazione della tredicina presieduta da Fra Enrico Agovino, parroco di Cristo Re di Matera, mentre per il 3 giugno la stessa sarà presieduta da Fra Gabriele Bitonti Cappellano dell’Ospedale S.Maria delle Grazie di Matera. Il 4 giugno, alle ore 8,15, la Tredicina sarà presieduta da Don Giuseppe Di Tolve , Parroco di S.Giuseppe Lavoratore dello Scalo. 5 e 6 Giugno alle 7,45, Tredicina presieduta da Fra Luigi D’Auria Rettore Santuario della Palomba di Matera , mentre il 7 giugno, alle 7,45, quella presieduta da don Stefano Casamassima Vicario Parrocchiale di Mater Ecclesiae di Bernalda. L’8 giugno, alle ore 7,45, toccherà a Don Antonio Petrocelli, Vicario Parrocchiale di S.Lucia di Montescaglioso, mentre la messa vespertina non sarà celebrata. Don Mark Stanislaus, parroco di S.Lucia di Montescaglioso, presiederà invece la Tredicina, sempre alle ore 7,45 del giorno 9 giugno, mentre il 10 giugno toccherà a don Antonio Lopatriello Parroco di Mater Ecclesia di Bernalda, presiedere la funzione. La stessa serata (19 -21) Festa dei Bambini in Piazza Umberto. Il giorno successivo, 11 giugno alle 8,15, toccherà a Don Filippo Lombardi, Parroco di San Giovanni Bosco a Marconia, celebrare la tredicina nello stesso giorno. Ore 11,00 prima comunione in Parrocchia mentre alle ore 18,00 è prevista la celebrazione di Santa Messa interparrocchiale del Corpus Domini in Chiesa Madre. Il 12 giugno la tredicina sarà presieduta alle ore 7,45 da Fra Enrico Agovino parroco di Cristo Re a Matera, mentre alle ore 19, 00 è prevista la celebrazione di S.Messa presieduta da Don Massimo Ferraiuolo, Parroco di Montalbano Jonico e Vicario di zona. Per il 13 giugno, solennità di S.Antonio, questo il programma: 7,15, 7,30, 7,40, 8,00, benedizione del pane. 7,45, Tredicina presieduta da don Michele Leone, Consigliere Spirituale Nazionale R.N.S. Ore 11,oo Messa presieduta da don Rosario Manco, parroco di S.Pietro e Paolo. Ore 18,00 Messa Solenne presieduta dal Parroco don Mattia Albano, concelebrata da tutti i sacerdoti di Pisticci Centro. Ore 19,00, Processione di S.Antonio per le vie della Parrocchia accompagnata dal Complesso Bandistico Città di Pisticci del Maestro Mariano Pastore. Ore 21.00 Presso l’ex piazzale del calcetto, spettacolare spettacolo pirotecnico della ditta Madio di Bernalda. Per il 2,5 e 6 giugno, dalle 9,30 alle 11,00, sarà disponibile un frate per le confessioni.

