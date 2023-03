Condividi subito la notizia

L’ANSB, unitamente all’associazione Presenza Etica ed ai Comuni di dall’Area interna del Medio Agri, costituita dai Comuni di Armento, Gallicchio, Missanello, Roccanova, S.Chirico Raparo e Sant’Arcangelo, ha organizzato il convegno in epigrafe. I lavori, coordinati dal dott. Giovanni Robertella, Presidente

dell’Associazione culturale “Presenza Etica”, avranno inizio alle ore 10,00 di sabato 4 marzo 2023 nel Palazzetto dello Sport – Rione Piscicolo di Roccanova. Dopo i saluti della Presidente dell’ANSB, prof.ssa Felicia Rasulo, e alcune testimonianze di giovani del territorio, seguiranno le relazioni del Sindaco di Roccanova, dott. Rocco Greco, e del Presidente Onorario dell’ANSB, Avv. Leonardo Pinto. Sono previsti gli interventi della dott.ssa Anna Gloria Piccininni della DDA di Potenza e del Presidente della Regione Basilicata, dott. Vito Bardi, che concluderà i lavori. La finalità dell’iniziativa è quella di spiegare che lo

spopolamento delle aree interne si può fermare solo mediante il rispetto della legalità nello sfruttamento delle 2 incommensurabili ricchezze lucane e del buon funzionamento dei servizi pubblici essenziali (soprattutto sanità, scuola, sicurezza). Per l’importanza degli argomenti che saranno trattati, vi è molta attesa da parte delle istituzioni e comunità locali, le quali finalmente colgono nell’evento un segnale contrario alla “rassegnazione sociale” e all’”isolamento istituzionale” di cui sono fortemente contagiati.

Gli organizzatori, tenuto conto dell’importante analisi e del correlato confronto che ci saranno, formuleranno proposte di particolare rilevanza sociale; per cui sarà assai utile la presenza della stampa.

Avv.Leonardo Pinto – Presidente Onorario ANSB

Hits: 1

Correlati