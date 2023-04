Condividi subito la notizia

Musica, canti, balli della tradizione Lucana per ricordare i 100 anni dalla nascita del sindaco contadino e poeta Rocco

Reggio Emilia – Dopo il debutto in Lussemburgo nella comunità Lucana il gruppo di musica popolare del sud Italia “Vola Palomma” di Reggio Emilia debutta in città venerdì 21 aprile alle ore 21:00 presso il Centro Sociale Rosta Nuova. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Balliamo sul Mondo, vedrà i quattro componenti di “Vola Palomma”: Donato Vena, Giancarlo Corcillo, Alessandro Caporosso e Cristina Farcas, suonare musiche, ninne nanne, tarantelle, pizziche, serenate e quadriglie dell’antica tradizione lucana e di altre regioni del sud Italia.

Durante il concerto, in occasione del centenario della nascita del sindaco/poeta Rocco Scotellaro (Tricarico 19/04/23-Portici 15/12/53), saranno anche recitate alcune delle sue poesie a difesa della classe contadina degli anni ’50 e verrà narrata la sua stroria.

A fine concerto il gruppo Vola Palomma coinvolgerà il pubblico insegnando loro alcune danze popolari lucane.

L’esperienza internazionale del gruppo reggiano (ma di origine lucana) “Vola Palomma” vede già in programma per quest’anno altre due nuove tappe già organizzate all’estero: il 16 settembre a Londra, presso la comunità italiana, e ad ottobre in Colombia dove il mini tour toccherà le città Bogotá, Funja e Barranquilla.

Per la serata alla Rosta Nuova, sono ancora disponibili alcuni posti per assistere al concerto ed è consigliata la prenotazione telefonando al 328/6626878 (pomeriggio) o 338/4067214 (ore pasti).

Donato Vena (Presidente Associazione Lucani di Reggio Emilia)

Hits: 2

Correlati