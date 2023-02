Condividi subito la notizia

GRASSANO. “Un attore deve stare in forma e in buona salute per poter lavorare al meglio, quindi mangiare bene è importantissimo. Frutta e verdura devono essere la base dell’alimentazione di chi vuole intraprendere questa professione”, così Andrea Roncato, ospite della tappa pisticcese dei Cine Frutta Days, l’iniziativa dedicata ai cortometraggi divenuta il festival nazionale della sana alimentazione nell’ambito del Giffoni.

L’attore, nel corso del workshop, ha parlato del cinema dagli esordi a oggi, ha suggerito ai ragazzi del Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci come sviluppare al meglio un cortometraggio.

I ragazzi – che dovranno realizzare il cortometraggio che parteciperà al concorso Cinefrutta che a Maggio giungerà a conclusione – hanno partecipato in maniera molto attiva, hanno fatto domande e condiviso considerazioni con l’attore.

🇮🇹Nel corso della mattinata sono stati ascoltati con interesse gli interventi delle Istituzioni presenti e rappresentate dal sindaco di Pisticci, Domenico Albano, Rossana Florio, vicesindaco. Il primo cittadino di Pisticci ha parlato anche in veste di medico, quindi ha rimarcato l’importanza dei corretti stili di vita.

Andrea Badursi, presidente Asso Fruit Italia, ha portato i saluti dell’ OP e dei soci ha e sottolineato l’importanza del consumo consapevole di frutta e ortaggi di stagione.

Ampia partecipazione da parte dei professori, il saluto è stato affidato alla dirigente scolastica, la professoressa Maria Di Bello.

Nel corso della mattinata sono state distribuite merendine con pomodorini senza nichel, dell’azienda Lapietra associata Asso Fruit, pane e mozzarelle di produzione locale. Agli studenti, inoltre, è stato gentilmente offerto un cestino di fragole Matera®, noto e apprezzatissimo brand dell’azienda Frutthera Growers che le coltiva nei campi fertili della Basilicata.

La tappa conclusiva per la Basilicata dei Cinefrutta Days si è svolta il 28 Febbraio 2023 all’I.P.S.S.A.S.R. Professionale Agrario di Grassano-Garaguso.

Ad accogliere gli organizzatori, la dirigente scolastica, la professoressa Caterina Policaro che ha molto apprezzato l’iniziativa, fortemente voluta, e ne ha sottolineato il valore educativo. La professoressa Angela Stasi ha condiviso il suo pensiero in ambito creativo e cinematografico con i ragazzi e gli oraganizzatori.

Nel suo intervento, Andrea Badursi, presidente dell’OP Asso Fruit Italia, ha ripreso il tema dei corretti stili di vita e del consumo consapevole di frutta e ortaggi.

Nel corso dell’iniziativa è stato ricordato agli studenti che i filmati dovranno avere una durata massima di 120 secondi (titoli di testa/coda esclusi). I cortometraggi dovranno essere presentati entro 31 Marzo 2023. La giornata finale con le premiazioni si svolgerà il 5 maggio 2023.

Al termine del workshop agli studenti è stata offerta la merenda a base di pomodorini senza Nichel coltivati in idroponico dall’azienda Lapietra, storica associata di Asso Fruit Italia.

Le aziende promotrici dell’iniziativa sono le Organizzazioni di Produttori Asso Fruit Italia, AOA e Terra Orti.

