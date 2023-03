Condividi subito la notizia

Sono ore di incontri, dialogo e confronto quelle di questi ultimi giorni tra i partiti di centro destra, dei moderati, i movimenti e le associazioni di Castellaneta.

Una grande comunità più viva che mai, che ha scelto di mettersi in discussione aprendo a un processo di partecipazione che accompagni l’ingresso di nuovi volti, metodi e visioni in vista delle prossime elezioni amministrative.

Un popolo che, oggi possiamo dirlo, finalmente si è riunito sotto un unico comune denominatore: non tradire la fiducia dei castellanetani che desiderano un profondo rinnovamento non solo politico, ma anche culturale e sociale; quel cambiamento in grado di guidare lo sviluppo economico e sostenibile del nostro meraviglioso territorio.

Una grande responsabilità che richiede unità e senso del dovere.

Siamo al lavoro perché questo cambiamento possa essere rappresentato al meglio, tenendo unita la grande famiglia del centro destra e dei moderati, che sappia guidare la partecipazione democratica di tutte le fasce sociali della comunità nella stesura del programma politico e amministrativo e che abbia a cuore unicamente il bene di Castellaneta.

Sottoscritto da:

Fratelli d’Italia – Castellaneta

Forza Italia – Castellaneta

Italia Viva – Castellaneta

Sconvolgiamo il Sud

Buongiorno Castellaneta

Hits: 1

Correlati