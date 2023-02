Condividi subito la notizia

A lavoro per una lista aperta al confronto e per un centro destra.

In una sala gremita, giovedì scorso si è tenuta, alle Officine Mercato Comunale di Castellaneta, l’Assemblea generale di Forza Italia che ha visto la nomina del nuovo commissario cittadino: Giuseppe Angelillo. Il 43enne commercialista, già vice sindaco e assessore della città del mito, è stato individuato dall’On. Vito De Palma e dal consigliere regionale Massimiliano Di Cuia.

In una città che è da sempre una storica roccaforte del centro destra, come ribadito anche dal risultato delle elezioni politiche dello scorso anno, in cui il partito ha raccolto il doppio dei consensi rispetto alla media nazionale, Forza Italia riparte dunque da Angelillo che insieme ad una nuova classe dirigente potrà contare sul pieno supporto politico dell’On. Vito De Palma e del consigliere regionale Massimiliano di Cuia.

«Sono onorato di questa nomina – commenta il neo commissario Giuseppe Angelillo – e prendo il testimone con orgoglio, consapevole della nostra mission: ricostruire un partito che a Castellaneta ha ottenuto grandi successi e riportare il centrodestra alla guida amministrativa del Comune di Castellaneta.

Le parole d’ordine del mio mandato saranno apertura e condivisione. Apertura a nuovi volti che vogliano fare un percorso di partito e amministrativo, condivisione di qualsiasi scelta e percorso, a partire da quella del prossimo candidato sindaco, senza alcun preconcetto. Sono già a lavoro su questo, non solo all’interno del partito, dove stiamo dialogando sia con figure di esperienza che con nuove personalità, ma anche nella coalizione di centro destra. Negli scorsi giorni ci sono già stati dei primi positivi incontri, che proseguiranno con le altre forze del centro destra locale, comprese quelle che nelle scorse amministrative erano presenti in altre coalizioni.

L’obiettivo è quello di costruire la grande coalizione di centro destra e per questo chiederò di attivare un tavolo per intraprendere un percorso condiviso che ci consenta non solo di vincere le prossime elezioni amministrative ma soprattutto di vederci uniti nel buon governo della città, in un momento storico che vede finalmente il centro destra protagonista al Governo Nazionale. È necessario mettere al centro i nostri valori, quali l’attenzione al sociale, lo sviluppo economico del territorio, l’agricoltura, il turismo e le politiche green. Uno dei nostri primi obiettivi deve essere quello che i nostri giovani possano trovare qui le condizioni per crescere ed affermarsi».

