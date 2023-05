Condividi subito la notizia

L’Associazione OCCSE organizza Conferenza stampa di presentazione del progetto “ABITARE A METAPONTO: IERI IN MAGNA GRECIA, OGGI NEL METAVERSO”, che si terrà il giorno 4 maggio alle ore 18,30 presso il Centro Studi Madonna degli Angeli, in Bernalda.

La Magna Grecia continua a vivere, non solo nella memoria dei popoli che l’hanno conosciuta, ma oggi,

grazie alle immense potenzialità della tecnologia, anche nel Metaverso, l’universo virtuale che ci consente

di calarci in realtà lontanissime nel tempo e nello spazio.

Da questa consapevolezza nasce il nuovo progetto “Abitare a Metaponto: ieri in Magna Grecia, oggi nel

Metaverso”, ideato dell’Associazione OCCSE, da sempre attiva nella promozione del territorio e da diversi

anni pronta a spendersi in particolare nelle attività che riescono a coniugare passato e futuro, radici e

prospettive, storia e scienza.

Il seminario che proponiamo alle scuole e alla popolazione tutta, non solo del nostro comune, prende il via dalla campagna di scavi dell’UNIBAS “Abitare a Metaponto”, che abbiamo contribuito a sostenere, volta ad indagare le residenze private dell’antica polis di Metapontion. Proprio in una di queste case risiedette per un ventennio circa Pitagora che per la nostra associazione ha sempre rappresentato una risorsa di valore inestimabile, il faro che potrà continuare ad illuminare la nostra terra e le sue innumerevoli ricchezze, il punto di incontro tra la storia ed il futuro.

È per questo che, in prosieguo alla nostra azione di supporto alla realizzazione di una cartellonistica dei siti d’interesse turistico di Bernalda e Metaponto, avevamo già introdotto un binomio di notevole interesse, che vogliamo riproporre e potenziare ulteriormente in questo progetto: le nostre origini greche unite alla moderna tecnologia. Obiettivo primario del nostro lavoro, infatti, è entrare nel mondo delle giovani generazioni, usando gli strumenti che più si avvicinano alla loro sensibilità per introdurli in quella storia da cui provengono e renderli consapevoli di una identità di cui dovranno essere fieri.

Se sapremo coltivare con cura i semi gettati da chi ci ha preceduti, un giorno quei semi diventeranno piante sempre più rigogliose che diffonderanno il loro ossigeno per secoli.

Questa nostra certezza incontra sin da ora la sensibilità e la condivisione di istituzioni pubbliche e

stakeholder, di cui meglio forniremo informazioni di dettaglio e comunicato ufficiale in occasione della

Conferenza Stampa che si terrà il giorno 4 maggio p.v. alle ore 18.30, nella saletta del Centro Studi

Madonna degli Angeli, in Bernalda.

Hits: 1