Nella mattinata del 5 aprile 2023, i Carabinieri della Compagnia di Bari San Paolo hanno donato uova di Pasqua e gadget istituzionali a 30 bambini in cura presso il Reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Bari.

L’iniziativa, promossa anche dall’AVIS di Bitonto, nasce dalla sentita volontà dei militari dell’Arma di estendere un messaggio di solidarietà e di speranza ai bambini in cura, attraverso la partecipazione, in forma volontaria, nell’acquisto di uova di cioccolato in occasione delle prossime festività pasquali.

Alla presenza del Prof. Santoro Nicola, Direttore dell’U.O.C. di Oncoematologia Pediatrica, una rappresentanza di militari ha incontrato il personale sanitario in servizio al Reparto, ringraziandoli per la delicata attività svolta a sostegno dei più fragili, proseguendo con l’atteso incontro dei bambini ricoverati e di quelli sottoposti alle visite ambulatoriali di controllo. Durante le simpatiche chiacchierate, i Carabinieri hanno raccolto le singole storie e i sogni dei bambini, venendo travolti dalla partecipazione dei piccoli pazienti, ai quali sono stati consegnati le uova di cioccolato, dei peluches e delle bambole.

Dopo aver salutato i bambini e i genitori presenti, i Carabinieri hanno rivolto loro gli auguri di pronta guarigione, esprimendo il sostegno di tutta l’Arma della città di Bari nel delicato percorso sanitario intrapreso.

L’iniziativa odierna si inserisce nell’ambito della stretta sinergia inter-istituzionale tra i Carabinieri di Bari e l’A.O.U.C. Policlinico di Bari, rafforzata dal trasferimento nel dicembre 2020 della Stazione Carabinieri di Bari Picone all’interno di un immobile del presidio ospedaliero.

