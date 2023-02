Condividi subito la notizia

“Mi unisco alla nota del comitato soci, al Senatore Castiello e al consigliere Piro sul futuro di Banca 2021. È importante difendere un presidio sul territorio, non depauperare il lavoro fatto in questi anni e rilanciare un progetto molto importante da un punto di vista sociale ed economico”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

