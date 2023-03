Condividi subito la notizia

Intervenendo alla manifestazione di Confindustria a Matera, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha ribadito “la volontà, in questo ultimo anno di legislatura, di dare un chiaro e forte segnale al mondo delle imprese. Come noto, è in atto una riforma degli aiuti di stato a livello europeo, soprattutto su spinta della Germania. Se l’evoluzione del quadro di regolamentazione europea sarà compatibile con le nostre aspirazioni, potremo estendere i benefici pensati per le famiglie con la norma sul “gas gratis a tutti i lucani” anche alle imprese. Se questo disegno non fosse possibile, con le risorse che avremo a disposizione potremo finanziare un fondo di rotazione che intervenga con equity o prestiti a servizio delle imprese che operano in Basilicata“, ha concluso Bardi.

