Al Teatro Festival Ferrandina- A Mimì

“Abbarbichiamoci” con ATF Players company

Sabato 31 marzo in scena una Diatriba feroce a tratti oscura fra un Re e la sua Natura

A Mimì-Teatro Festival Ferrandina, sabato 31 marzo, presenta “Abbarbichiamoci”, la nuova produzione teatrale di ATF Players Company, la compagnia dell’Atelier Teatro Fisico di Philip Radice, istituto di formazione e ricerca teatrale attivo sul territorio torinese da oltre 25 anni.

Una commedia tragicomica, assurda, surreale, anima una scena ispirata alla pittura di Hieronymus Bosch: una sorta di girone infernale abitato da figure ambigue, inquietanti, metamorfiche, che si aggirano in un fatiscente palazzo di un ancor più malato e decadente Re. Quest’azione si ispira ad un atto unico di De Ghelderode che mette a confronto l’arte ed il potere, un conflitto da sempre acceso e irrisolto. Ma qui l’arte è anche sinonimo di poesia, libertà, bellezza, istinto, ed il potere è anche sinonimo di corruzione, avidità, collera, cupidigia, tanto da assumere una forma tentacolare, diramandosi in potere politico, religioso, scientifico e di stampa, ovvero, ciò che, oggi più che mai, governa le masse, usa e schiaccia l’uomo e la sua creatività.

Gli spettacoli dell’ATF Players Company sono caratterizzati da una commistione di linguaggi coerenti con il percorso pedagogico eclettico dell’Atelier: il teatro classico e contemporaneo, la tragedia, il melodramma, il buffone, ma anche la commedia dell’arte, il mimo, il teatro danza e le arti circensi.

Scrittura, creazione e regia di questa “Favoletta delirante per l’adulto e per l’infante” sono di Paola Tortora VINTULERATeatro. In scena: Re (Stefano Belluscio e Carmine Bianco); Folial (Francesco Emma e Fabrizio Pitré); Regina Umanità (Amalia Stagnaro e Penelope Zaccarini); Medico (Davide De Luca e Mirco Tasca); Monaca (Chloris Delalande e Andrea Aguero); Giornalista (Luna Mariano e Nadine Tarantino). I costumi sono di Simona Randazzo; le luci di Rosa Vinci.

“Abbarbichiamoci” si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 10 euro per la platea e di 8 per la galleria. Biglietto unico di 4 euro per ragazzi da 0 a 14 anni. È possibile acquistare i biglietti al CineTeatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.

