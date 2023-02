Condividi subito la notizia

Il parroco don Mario La Colla: “Guardiamo a Maria per prepararci alla visita pastorale”

La Missione mariana del Rosario di Pompei come preparazione della comunità alla visita pastorale del Vescovo. Il Parroco don Mario La Colla e il Consiglio Pastorale di Nova Siri Marina comunicano l’arrivo della missione mariana per il prossimo 16 febbraio, data in cui sarà accolta la Sacra Immagine della Madonna all’inizio di via Siris, con una fiaccolata dei fedeli che la accompagnerà fino alla nuova chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Subito dopo, alle ore 18, è prevista la celebrazione della Santa Messa alla presenza dell’Arcivescovo-Prelato di Pompei, monsignor Tommaso Caputo. Alle ore 21 un altro momento di preghiera con il Rosario di Pompei.

Seguiranno tre giorni di devozione e presenza missionaria. In arrivo a Nova Siri Marina due sacerdoti, due suore, una coppia di sposi e un laico, che saranno presenti nella comunità da giovedì 16 a domenica 19 febbraio.

Saranno una presenza viva con attività di preghiera, evangelizzazione, visita agli ammalati e confessione. Non mancheranno, inoltre, momenti di attenzione specifica a fanciulli, giovani, malati e anziani.

Centrale sarà il ricordo della figura del Beato Bartolo Longo, fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine di Pompei, beatificato da Giovanni Paolo II nel 1980.

“La preparazione immediata della venuta di Gesù nel mondo – ha scritto don Mario La Colla nella lettera di annuncio della visita pastorale – è stata affidata a San Giovanni Battista, e così noi vogliamo affidare la preparazione della visita del Vescovo a Maria di Gesù e nostra Madre. La Vergine Santissima ci aiuterà ad accogliere con fede colui che viene nel nome di Gesù”.

La visita pastorale di monsignor Vincenzo Orofino a Nova Siri è in programma dall’1 al 5 marzo 2023.

Hits: 2

Correlati