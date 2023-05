Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Impersonerà il famoso personaggio di DON RODRIGO ne “I Promessi Sposi”, un lavoro teatrale della Compagnia materana SCHINE’, in programma giovedì 25 maggio nei locali dell’Auditorium della Parrocchia “Maria Madre della Chiesa” di via Dei Dauni nel Rione SERRA Rifusa a Matera, in cui è previsto ingresso libero fino ad esaurimento posti. Una presenza importante per un ruolo notoriamente importante quello del nostro compaesano Antonio Valente, ormai a Matera con la sua famiglia, da diversi decenni, dove ha fatto parte della apprezzata Compagnia “ Teatro povero” del compianto Tonio Epifania, di cui ricordiamo l’applaudita commedia di qualche tempo fa, “ Il lupo perde il pelo ma non vizio” andata in scena al Teatro Duni in cui Valente interpretava la parte di un onorevole corrotto che finisce in carcere. Tra l’altro è anche importante ricordare la sua esibizione alla Casa Cava di Matera, in cui recitò con Sebastiano Somma nel dramma “ Morte di un inquisitore” di Leonardo Sciascia. Ma l’attore Antonio Valente – è bene ricordare – diventato famoso per le sue qualità artistiche e recitative anche per la sua partecipazione alla prima serie TV di “ Imma Tataranni, sostituto Procuratore” in cui raccolse applausi e apprezzamenti da parte dei pubblico televisivo e non. Per chi avesse il piacere di assistere all’ opera manzoniana in programma giovedì 25 a Matera, l’appuntamento è per le ore 20,00 all’Auditorium “ di Serra Rifusa.

Hits: 2