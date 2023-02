Condividi subito la notizia

POTENZA, 14 febbraio 2023 – “Valutiamo molto positivamente l’implementazione della piattaforma digitale per i procedimenti amministrativi in materia ambientale ed energetica presentata, nei giorni scorsi, dall’assessore regionale Cosimo Latronico. Un’azione che evidentemente garantirà maggiore facilità di accesso e più trasparenza a cittadini e imprese. Si tratta, a nostro avviso, di un primo step a cui, ci auguriamo, ne possano seguire presto altri, per un più corposa azione volta a conseguire una reale e incisiva semplificazione degli iter autorizzativi”.

E’ questo il commento del presidente della sezione Energia, Ambiente e Utilities di Confindustria Basilicata, Michele Margherita, all’iniziativa del dipartimento Ambiente della Regione Basilicata.

“Non è più rinviabile – ha aggiunto Margherita – un risolutivo intervento in tal senso. L’eccessiva farraginosità della burocrazia purtroppo continua a tenere in ostaggio importanti investimenti sul territorio e ci allontana dagli obiettivi di transizione ecologica. Auspichiamo, pertanto, che si proceda speditamente in questa direzione”.

