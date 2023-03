Condividi subito la notizia

Al momento sono 9 gli Istituti Scolastici Secondari di Secondo Grado del territorio ad aver aderito al progetto “Affido Culturale” giunto alla seconda edizione e promosso dalla Provincia di Brindisi per sostenere percorsi di accoglienza e solidarietà tra i giovani.

L’iniziativa, realizzata d’intesa con la Società Cooperativa Sociale Socioculturale nell’ambito del Servizi di Integrazione Scolastica Disabili, è rivolta ai ragazzi speciali dai 14 ai 20 anni residenti in uno dei 20 Comuni del territorio provinciale.

Consiste nella possibilità di andare al cinema, a teatro, al museo o in altri luoghi di cultura e divertimento accompagnati da coetanei che volessero prendere parte al progetto. Sono previsti circa 5 ingressi gratuiti per ognuno di loro, oltre alla partecipazione a corsi e laboratori.

L’accompagnatore/accompagnatrice sarà abbinato/a ad un/a ragazzo/a speciale, a seguito di un breve percorso di formazione a cura della Società Socioculturale Cooperativa Sociale – SOCIOCULTURALE.

La novità della 2^ edizione è l’opportunità per i ragazzi normodotati, che vogliano sperimentare il ruolo di accompagnatori, di avere il riconoscimento dalle proprie Scuole e l’inserimento in PCTO o in progetti di alternanza scuola lavoro.

Lo scorso 8 marzo si è svolta la Conferenza dei Servizi con gli Istituti Superiori del territorio che hanno manifestato grande entusiasmo per l’iniziativa proposta. Di seguito l’elenco delle scuole partecipanti:

Istituto “De Marco” di Brindisi

IPSSS “F.L. Morvillo Falcone” di Brindisi

IISS “Valzani” di San Pietro Vernotico

IISS “Agostinelli” di Ceglie Messapica

IISS “Epifanio Ferdinando” di Mesagne

ITET “Pantanelli-Monnet” di Ostuni

IISS “Ferraris De Marco Valzani” di Brindisi

IISS “Pertini” di Brindisi

Contatti:

I genitori dei ragazzi speciali possono dimostrare interesse per il progetto, contattando il segretariato sociale e l’ufficio amministrativo della Provincia ai seguenti indirizzi ed orari:

rag. Leo Fiora: 0831.565450, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il martedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00; fiora.leo@provincia.brindisi.it

dott.ssa Elena Galiano: 0831.565464, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9,30 alle 15,30; brindisi@socioculturale.it

I ragazzi che volessero candidarsi al ruolo di accompagnatore trovano gli appositi moduli online su: www.provincia.brindisi.it Locandina Progetto AFFIDO CULTURALE.

Brindisi, 13 marzo 2023

