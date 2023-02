Condividi subito la notizia

Torna l’indagine della Compagnia Oltredanza di Matera sulle difficoltà legate alla mancanza di comunicazione: attraverso laboratori, video e questionari dedicati alla difficoltà di riuscire a trovare spazi in cui raccontare, comprendere o solo incontrare l’altro, la Compagnia si apre alla comunità per realizzare il progetto di arte dal basso Afasie 2.0, con la speciale partecipazione dei docenti e coreografi di rilievo internazionale Daniela Baldi e Arianna Benedetti.

Si comincia domenica 12 febbraio alle ore 19:00 con la performance degli allievi della Compagnia accompagnati e diretti per l’occasione da Daniele Baldi, direttore artistico del settore danza nel Centro Sportivo Eschilo di Roma, direttore artistico e docente nell’Hip Hop School Evolution, insegnante nelle più importanti convention italiane e in numerose scuole e accademie. Sarà lui a guidare i danzatori in una produzione coreografica frutto di un primo approccio al tema dell’afasia, che trarrà spunto e sostanza anche dai risultati emersi dalla prima edizione dello stesso progetto, realizzata a fine del 2022: un modo, questo, per dare avvio ad una nuova fase di riflessione e lavoro, in un continuum di espressione che metta a valore ciò che si è acquisito nel tentativo di arricchire la ricerca.

A seguire, avranno inizio i primi due laboratori, aperti a tutta la comunità e senza limiti di età: si parte domenica 26 febbraio con i workshop di psicologia e improvvisazione coreografica tenuti da Mariarosaria Salvatore, psicologa psicoterapeuta, insieme agli operatori della Asd Oltredanza. Da venerdì 3 a domenica 5 marzo, invece, saranno avviati i laboratori partecipativi di teatro, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Artegesta e con la partecipazione dell’attrice e formatrice Roberta Laguardia.

Si torna a danzare, poi, domenica 12 marzo alle ore 19:00, quando i danzatori della Compagnia daranno vita ad una performance diretta da Arianna Benedetti, docente e coreografa di danza contemporanea: attraverso un lavoro dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla contaminazione dei linguaggi artistici, si raccoglierà così, in questo secondo spettacolo, il testimone delle emozioni e della riflessione avviata nel corso della prima performance.

Nella seconda metà di marzo, proseguono, infine, i laboratori aperti alla comunità: appuntamento domenica 19 marzo con il workshop di improvvisazione coreografica e domenica 26 marzo con i laboratori di psicologia e improvvisazione della psicologa e psicoterapeuta Mariarosaria Salvatore, insieme agli operatori della Asd Oltredanza.

Le performance e i laboratori del progetto Afasie 2.0 sono il risultato di un percorso condiviso con la comunità locale e con gli allievi della scuola Oltredanza. Gli appuntamenti di febbraio e marzo 2023 proseguono il percorso di creazione artistica condivisa iniziato con il progetto Afasie sottese svoltosi ad ottobre 2022. Attraverso le esperienze raccolte durante i laboratori e gli incontri con i coreografi, i danzatori danno vita a coreografie dal taglio intimo e personale per una performance unica e in continua evoluzione e ricerca. Un’esibizione che resta aperta all’integrazione e alla collaborazione degli artisti e della comunità, per portare in scena il tema dell’afasia nel contesto contemporaneo.

I laboratori sono gratuiti e aperti a tutti. È possibile prenotare chiamando il numero 340 965 0228 o inviando una mail a asdoltredanzamatera2015@gmail.com entro il giorno precedente alla data del laboratorio per cui si richiede la partecipazione. Luogo: Sede Asd Oltredanza, via delle Fiere 1 – Matera. Di seguito il calendario degli appuntamenti:

· 26 febbraio (laboratori psicologia-improvvisazione coreografica, ore 09:15-10:30 per fascia 8-12 anni e 10:30-12:00 per fascia dai 13 anni in su/laboratori teatro, ore 16:00-17:15 per fascia 8-12 anni e 17:15-18:30 per fascia dai 13 anni in su);

· 3/5 marzo (laboratori teatro, ore 16:00-17:15 per fascia 8-12 anni e 17:15-18:30 per fascia dai 13 anni in su);

· 19 marzo (laboratori improvvisazione coreografica, ore 09:15-10:30 per fascia 8-12 anni e 10:30-12:00 per fascia dai 13 anni in su);

· 26 marzo (laboratori psicologia-improvvisazione coreografica, ore 09:15-10:30 per fascia 8-12 anni e 10:30-12:00 per fascia dai 13 anni in su);

Spettacoli: domenica 12 febbraio e domenica 12 marzo, ore 18:30 ingresso al pubblico| ore 19:00 inizio spettacolo – biglietto €5

Luogo: Sede Asd Oltredanza, via delle Fiere 1 – Matera

ARIANNA BENEDETTI

Nata a Baden (Svizzera) inizia lo studio della danza classica con Marina Van Hoecke, Chelo Zoppi e Gilda Chessa. Approfondisce la tecnica modern-contemporanea a Firenze con Rosanna Brocanello, Daniel Tinazzi e maestri di chiara fama internazionale e completa la preparazione tecnica-artistica presso lo Studio Harmonic di Parigi, integra gli studi attraverso lo stile Hip-Hop con i docenti G. Bembery, O. Ighani, M. Ragazzo, Dante, M. Cavalloro, L. Feliciano, F. Della Nave e P. Nahafaik.

Lavora come danzatrice nel Gruppo Street Funk, danza nella Compagnia “Opus Ballet” di Rosanna Brocanello. Partecipa, con la compagnia contemporanea “Noal” di Chelo Zoppi, allo spettacolo “Orlando” ad Effetto Venezia a Livorno, prende parte allo spettacolo “Il tempo che fugge” di Daniel Tinazzi, danza in “Antitesi” compagnia da lei fondata. Insegnante di Modern-Jazz alla compagnia di danza del musical “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante. Insegnante ospite presso varie scuole di danza italiane.

DANIELE BALDI

Comincia il suo percorso entrando all’I.S.E.F. di Roma nel 1992. Si avvicina da subito all’ambiente dell’Hip Hop e decide di approfondire la conoscenza recandosi a studiare all’estero (New York, Los Angeles, San Diego). Lavora in alcune trasmissioni televisive come “Buona Domenica”, “Carramba, che sorpresa”, “Uno mattina”, “Terno Secco”, “Hip Hop Generation” e gira il video “La Vasca” di Alex Britti. Dal 2010 al 2016 lavora come coreografo presso la trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”. Ideatore e direttore artistico di grandi eventi come gli “Hip Hop Festival” svolti a Roma, Milano e Napoli, grandi eventi che hanno coinvolto migliaia di ballerini. Vive a Roma: è il direttore artistico del settore danza nel Centro Sportivo Eschilo.Direttore artistico e docente nell’Hip Hop School Evolution, insegna nelle più importanti convention italiane e in numerose scuole e accademie di danza. Nel 2022 collabora con Veronica Peparini per il concerto di Alessandra Amoroso.

