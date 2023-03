Condividi subito la notizia

Il 1° marzo 1961 nascevano le Frecce Tricolori, il team acrobatico che con competenza e passione testimonia la professionalità ed il valore di tutti gli uomini e le donne dell’Aeronautica Militare in Italia a e all’estero.

“Nel ricordare questa data storica per la repubblica italiana, la Regione Basilicata è fiera di annunciare il ritorno delle frecce tricolori nei cieli lucani, in particolare a Policoro. Sarà una giornata di orgoglio nazionale, di senso di appartenenza alla patria e anche un richiamo turistico per il metapontino e tutta la Basilicata“. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

