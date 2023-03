Condividi subito la notizia

Domenica 26 marzo presentazione del “Diario semiserio della pandemia” di Antonio Grasso e inaugurazione mostra d’arte di Giuseppe Ligrani

La “variante” ironica della pandemia da Sars-Cov 2. Non il classico racconto o il solito romanzo di genere. Ma un testo sui generis. Più precisamente, un “Diario semiserio” a firma dello scrittore Antonio Grasso e pubblicato da Borè Editore. Già il titolo “2020 = QUARANTENA” e la vignetta di copertina, a firma di Mario Bochicchio, preparano il lettore all’iperbole del testo. Fatti ed esperienze vissute, dal lockdown in poi, rivisitati dall’autore attraverso un’esilarante raccolta di battute e aforismi. Nel “mirino” di Grasso tutti i luoghi comuni della stessa pandemia, le più bizzarre trovate e i più stravaganti tic, i ritardi e le inadempienze gestionali, gli sprechi e le speculazioni, le schizofrenie legislative, le fake news e le “mezze verità” veicolate a piene mani nella convivenza quotidiana col virus. Attingendo dalla banca dell’umorismo a piccole dosi, l’autore fotografa le oggettive incongruenze e le molteplici anomalie di una tragedia epocale. Lo fa, fra una metafora e l’altra, sul filo immaginifico dei doppi sensi e del gioco creativo di parole e col coraggio di chi sa di poter apparire cinico e perfino irriguardoso. Ben sorretto, però, dalla consapevolezza che il pianto e la rabbia possono solo moltiplicare i timori, le ansie e le preoccupazioni. Al contrario dell’ironia. Che, usata con delicatezza interiore, diventa un antidoto al dolore e alla sofferenza collettiva. Il testo sarà presentato a Pignola domenica 26 marzo. L’incontro con l’autore è in programma, alle ore 18, a Palazzo Gaeta in piazza Vittorio Emanuele. Dialoga con lo scrittore l’avvocato Luisa Rubino. In occasione della presentazione del libro, a cura di CarovanArt Lucania, ci sarà anche l’inaugurazione della mostra d’arte contemporanea di Giuseppe Ligrani. La personale rimarrà aperta al pubblico fino al prossimo 12 aprile.

