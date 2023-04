Condividi subito la notizia

Si svolgerà a Matera la sesta edizione del Congresso di Pneumologia “Basilicata 2023 – Strategie e innovazioni per una Sanità competitiva” previsto per il 14 e 15 aprile 2023 e patrocinato dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Il congresso organizzato dalla Pneumologia Territoriale dell’ASM prevede l’approfondimento di tematiche rilevanti di Medicina respiratoria, in quanto le patologie polmonari hanno sempre rappresentato per il mondo intero un grande impegno dal punto di vista sanitario e socio-economico, impegno reso più complesso a causa della pandemia da SARS-CoV-2 che ha messo in luce le “debolezze” del nostro Servizio Sanitario Nazionale.

Attraverso relazioni e letture magistrali si approfondiranno temi di grande interesse clinico quali infezioni respiratorie, patologie cardio-polmonari in relazione a inquinamento ambientale, ruolo delle terapie biologiche in asma grave e poliposi nasale, broncopneumopatia cronica ostruttiva alla luce delle linee guida GOLD 2023, sindrome delle apnee ostruttive nel sonno. Si discuterà ancora di gestione multidisciplinare del paziente respiratorio complesso fra ospedale e territorio, di telemedicina, di pneumopatie interstiziali, di nuove frontiere in chirurgia toracica, di sequele a distanza della malattia COVID-19.

L’obiettivo del Congresso è quello di contribuire, attraverso i vari interventi su diagnosi, prevenzione e terapie innovative, a rafforzare la Medicina respiratoria interdisciplinare nell’ambito di una Sanità più moderna e competitiva nel panorama internazionale.

Matera, 13 aprile 2023

Hits: 1

Correlati