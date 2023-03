Condividi subito la notizia

Il romanzo di Enzo Montano “I Cacciatori di dolci” verrà presentato a Marconia di Pisticci sabato 1° aprile, alle ore 18, al Cineparco Tilt, in via Quattro Caselli. All’evento, moderato da Grazia Iannuzziello e patrocinato dalla Provincia di Matera e dal Comune ospitante, porteranno i saluti istituzionali il sindaco Domenico Albano, l’assessore alla Cultura Antonio De Sensi e la responsabile delle biblioteche comunali Adele Esposito. Nel corso della serata, oltre all’autore, interverranno l’editrice di Edigrafema Antonella Santarcangelo, il direttore del Cineparco Tilt Rocco Calandriello, il rappresentante dell’associazione ‘Anima Mundi’ Domenico Dell’Edera, Giovanni Dilena del Cecam e Maria Teresa Romeo della Proloco. Alcuni passi del libro verranno letti dagli attori del TeatroLab.

“I Cacciatori di dolci” racconta l’infanzia di alcuni bambini intorno alla metà del secolo scorso. Sono pagine intrise al contempo di malinconia e speranza che si rivolgono alle ragazze e ai ragazzi di allora, ma anche a quelli di oggi che vivono la realtà e guardano al proprio futuro con approcci e mezzi decisamente diversi.

Nel romanzo Zorro, Fulmine, il Coppo, Rossaswing, Puntarello, Tornacasalessi, Centimetro Anguilla e tanti altri sono i Cacciatori di dolci. Le scorribande di giovanissimi amici danno voce a esagerazioni, eccessi, dilatazioni dei concetti e del tempo, a personaggi, luoghi, storie narrate di un’epoca che appartiene al passato. La capacità di far memoria e la leggerezza diventano i formidabili filtri che tendono a trattenere, sbiadire, cancellare talvolta i ricordi dolorosi per lasciare spazio alle gioie, piccole e grandi, vissute in anni lontani, e che riemergono durante il cammino della vita di chiunque sia riuscito a essere bambino.

