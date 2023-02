Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

L’Amministrazione comunale di Pisticci, guidata dal sindaco DOMENICO ALBANO, come vuole una lunga tradizione, anche quest’anno ricorda in modo solenne, con il coinvolgimento delle parrocchie cittadine, delle scuole e delle Associazioni culturali, le oltre 400 vittime del 9 febbraio 1688, della tragica “Notte di S. Apollonia” in seguito al grande movimento franoso che improvvisamente interessò l’allora rione Casalnuovo ( ora Terravecchia) dopo una abbondante nevicata per alcuni giorni. Già questa sera . mercoledì 8 febbraio, alle 19,00 il rintocco a stormo delle campane della Chiesa Madre e di tutte le altre del territorio, ricorderanno le vittime del tragico evento che ha segnato la storia della città. Per la giornata di giovedì 9 febbraio invece, il programma allestito dall’Assessorato alla Cultura e dalle Biblioteche comunali, prevede alle ore 10,30, una messa solenne concelebrata nella Abbazia del Santuario di Santa Maria del Casale, da tutti i parroci delle chiese del territorio. Al termine delle celebrazione, un corteo raggiungerà il vicino cimitero comunale dove, da parte del primo cittadino sarà deposta una corona sul cippo marmoreo appositamente fatto erigere dall’allora sindaco Michele Leone(2009). E’ il caso di ricordare e dare atto all’allora consigliere comunale Roberto Cammarota della proposta con la quale il 23 maggio 2006, chiese un riconoscimento ufficiale da parte del Comune, per ricordare solennemente la ricorrenza. Proposta condivisa dal sindaco dell’epoca Pasquale Bellitti che, avvalendosi di una relazione storica sugli avvenimenti di quel 9 febbraio 1688, curata dal Dr. Carmelina Giannone, e dalle approfondite ricerche condotte dagli storici locali Prof. Giuseppe Coniglio e Prof. Dino D’Angella, venne approvata una delibera con la quale si decise di onorare tutti gli anni la ricorrenza, con una solenne manifestazione. Durante la serata, nella Chiesa Madre del rione Terravecchia è in programma il Concerto di Chitarra Classica del Maestro Nello Alessi, rientrante nella stagione concertistica organizzata dal Comune di Pisticci.

