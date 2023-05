Condividi subito la notizia

Quest’anno ricorre per il Comune di Roseto Capo Spulico il 60° anniversario

dell’assegnazione dello Stemma e del Gonfalone Comunale, un’occasione di grande

importanza istituzionale per la nostra Comunità, che in questi emblemi si riconosce e che ci

rappresentano dentro e fuori i nostri confini.

Per celebrare questa ricorrenza andremo a suggellare il Gemellaggio con il Comune

di Roseto Valfortore, chiudendo con Roseto degli Abruzzi il cerchio che unisce le

Roseto d’Italia, e consolideremo il patto di amicizia con il Comune di Romentino, luogo

che ha accolto come propri concittadini moltissimi rosetani.

Per questa celebrazione speciale, abbiamo predisposto un ricco calendario di iniziative e

di momenti conviviali, che avrà inizio Venerdì 19 Maggio e si concluderà Domenica

21 Maggio p.v., al fine di poter rendere questa tre giorni una piacevole occasione di

incontro e di scambio tra le nostre Comunità.

