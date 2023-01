Condividi subito la notizia

Nuovo appuntamento nell’ambito del ciclo di incontri “Satura lanx: miscellanea di cultura dall’antichità a oggi”, organizzati in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento dalla delegazione di Nardò dell’Associazione Italiana di Cultura Classica: giovedì 26 gennaio 2023, alle ore 18 nel Chiostro dei Carmelitani di Nardò in provincia di Lecce (corso Vittorio Emanuele II), in programma l’incontro “La rappresentazione dell’amore nell’arte antica”, a cura del professor Luciano Greco.

Nella relazione, Luciano Greco traccerà un percorso attraverso i grandi amori del mito che sono stati rappresentati nell’arte antica e che hanno influenzato anche artisti di età moderna e contemporanea. L’analisi si soffermerà anche su tematiche storico-sociali: quali erano i rapporti tra uomo e donna nell’antica Grecia e a Roma? Come sono cambiate attraverso i secoli le categorie etiche attraverso le quali si giudicano i rapporti omosessuali ed eterosessuali? Molti saranno anche i riferimenti alla produzione artistica del territorio salentino.

Il comitato scientifico e organizzatore dell’iniziativa è composto da Alfredo Sanasi, Alberta Barone, Maria Pia Carlucci e Rossella Marzano dell’AICC di Nardò e per UniSalento dai docenti Alessandra Manieri e Saulo delle Donne.

Lecce, 25 gennaio 2023

