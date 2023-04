Condividi subito la notizia

Segnaliamo che domani, venerdì 14 aprile 2023, è in programma all’Università del Salento il seminario su Alessandro Leogrande “Questioni di frontiera”: appuntamento alle ore 11 nell’aula “De Maria” di Palazzo Codacci Pisanelli (piazza Angelo Rizzo, Lecce); relatore lo scrittore e giornalista Marco Montanaro. A sei anni dalla scomparsa di Leogrande, l’incontro si propone come occasione per riflettere sull’eredità dell’intellettuale tarantino, indagando lo stile, il metodo e l’impegno civile che caratterizzano le sue opere.

