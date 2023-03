Condividi subito la notizia

Pisticci, lì 23.03.2023

Lettera Aperta

Egr. Sig. Sindaco Dr. Domenico Albano

Comune di Pisticci – SEDE

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Gent.mo Assessore Avv. Rossana Florio

Comune di Pisticci – SEDE

comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it

Oggetto: richiesta interventi abbandono rifiuti sul territorio del Comune di Pisticci

Ci corre l’obbligo evidenziare, come da segnalazioni dei cittadini e da un nostro monitoraggio del territorio Comune di Pisticci, che il fenomeno dell’abbandono selvaggio dei rifiuti, sia notevolmente aumentato.

Come più volte evidenziato dagli scriventi, anche in Consiglio Comunale, l’abbandono dei rifiuti che ad onor del vero è un problema sempre attuale, richieda azioni importanti, integrate ed efficaci, ricordando anche ai trasgressori che la legge prevede un reato ambientale, punibile con sanzioni amministrative e in alcuni casi, anche penali.

Così come opportuno e oltremodo necessario, verificare la tracciabilità dello smaltimento dei rifiuti in esecuzione di lavori, dei privati e della pubblica amministrazione (vedi foto).

Pertanto, chiediamo che strutturiate un modello di intervento, sia mappando l’intero territorio e sia evidenziando le diverse criticità e che lo rendiate esecutivo quanto prima, anche quale deterrente dell’abbandono di altri rifiuti.

Chiediamo, inoltre, che diate seguito nel breve ad interventi straordinari per il ripristino dello stato dei luoghi, offesi e deturpati nella loro immagine.

Cordialità

Consigliere Dr. Vito Anio Di Trani

Consigliere Avv. Giuseppe Miolla

Consigliere Dr. Pasquale Domenico Grieco

