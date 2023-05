Condividi subito la notizia

Martedì 23U.S. all’incontro che si è svolto A Pisticci Scalo, il rappresentante di

Tavolo Verde Puglia e Basilicata, ancora una volta ha posto all’attenzione del

presidente della Giunta Regionale Bardi, al Presidente della Provincia Dottor Pietro

Marrese e ai Sindaci ivi convenuti, compreso quello di Pisticci alcune questioni ed

emergenze che pesano negativamente sul territorio e sulle comunità e che da tempo

attendono risposte concrete :

 Bonifica dell’Area S.I.N. (Sito d’interesse nazionale di circa 2000 ettari) riconosciuta inquinata ed

inquinante per la presenza di residui tossici rivenienti dall’attività industriale del passato e forse

anche del presente, legate all’attività della Tecnoparco

 Sistemazione idraulico-agraria delle plaghe adiacenti al basso Basento, comprese tra Pisticci Scalo e

Incoronata di Pisticci, che da decenni vivono una vera e propria emergenza idrogeologica a causa e

per effetto delle esondazioni del fiume le cui conseguenze si ripercuotono pesantemente e

continuamente sulle aziende agricole tanto che il paesaggio agrario nel suo insieme ha raggiunto

livelli di degrado mai conosciuti prima. Da qui la necessità di un progetto organico generale e

comprensivo il centro abitato di Pisticci Scalo non solo per il recupero, ma anche per la

valorizzazione dell’intera area che fisicamente ed economicamente interessa circa 3000 ettari e

centinaia di attività produttive agricole e commerciali. Dati che vanno tenuti in debita

considerazione in fase programmatoria per la realizzazione delle indispensabili Complanari della

Basentana oggetto di interventi di spartitraffico.

 Messa in sicurezza del Centro Abitato di Pisticci non solo attraverso opere di consolidamento

specifiche, ma anche e soprattutto con un razionale piano di forestazione che tenga conto della

difesa del suolo, della conservazione e valorizzazione ambientale in modo da integrare la

componente urbanistica a quella paesaggistica per riviver e far rivivere quel che fù il PRIMO paese

della Basilicata.

 Una intelligente rivisitazione del Piano paesaggistico al fine di rimuovere inutili e dannosi vincoli

alcuni dei quali oramai anacronistici come quelli degli usi civici ed altri irragionevoli e fuori luogo

come quelli archeologici proposti dalla regione Basilicata. Detti interventi si rendono necessari

affinché gran parte del territorio metapontino sia predisposto anche ad intercettare sia i fondi del

P.N.R.R. sia quelli in fase di programmazione del prossimo PIANO DI SVILUPPO RURALE. Gli attuali

vincoli espongono l’intero territorio a gravi rischi per l’economia ovvero le Aziende Agricole,

Artigianali e commerciali a non poter accedere a finanziamenti Regionali e comunitari le cui

conseguenze sono facilmente immaginabili.

Sono soltanto alcune delle proposte, di Tavolo Verde Puglia e Basilicata, del dossier consegnato al

Presidente della Giunta Regionale nel corso dell’incontro avvenuto il 23 Maggio alle ore 12 nei

locali del Museo dell’Amaro Lucano in Pisticci Scalo. Parimenti in quell’occasione furono sollecitati

tutte le istituzioni presenti e preposte a dare risposte alle aziende agricole colpite ancora una volta

dalle avversità atmosferiche: andamento climatico sfavorevole ed allagamenti.

Tavolo verde Puglia E Basilicata consapevole delle difficoltà in cui versa il territorio e i produttori

anche per l’andamento preoccupante dei prezzi dei prodotti agricoli, compreso quello del grano,

invita le istituzioni i partiti politici e i rappresentanti del mondo agricolo a mantenere alto il livello

d’attenzione e d’interesse per l’intero territorio.

Marconia 25 maggio 2023

Tavolo verde Puglia E Basilicata

