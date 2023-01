Condividi subito la notizia

“I lavori necessari per il ripristino della condotta danneggiata nell’alveo del fiume Sinni sono iniziati in giornata. Agli inevitabili disagi registrati dai cittadini di Senise per questa situazione inattesa, Acquedotto lucano ha risposto prontamente attivando il servizio di autobotti per il rifornimento dell’acqua potabile per abitazioni, scuole, centri anziani, Asl e strutture ricettive, ma soprattutto individuando una alimentazione idrica alternativa. Questo obiettivo è stato raggiunto aumentando, da 2 a 9 litri al secondo, la portata di un adduttore secondario che, mediante un tubo in polietilene lungo 1300 metri realizzato in appena 48 ore, fornisce acqua nel serbatoio principale garantendo, seppur in maniera parziale, il servizio in buona parte del paese”.

È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, commentando le attività poste in essere da Acquedotto lucano a seguito dell’evento che si è verificato lo scorso 18 gennaio, quando per effetto di un’onda di piena il ponte-tubo che attraversava il corso del fiume Sinni, sostenendo la condotta idrica per l’alimentazione dell’abitato di Senise, è stato interrotto. L’impatto dell’onda sulla struttura ha causato l’abbattimento di quattro pilastri su cui era posizionata la condotta, a sua volta trasportata dalla corrente, che ora in una ventina di giorni dovrà essere sostituita per ricollegare le due sponde del fiume. L’intervento sarà reso possibile attraverso l’utilizzo di macchine speciali progettate per realizzare questo tipo di attraversamenti, già collaudate in precedenti esperienze.

“Il Comune di Senise – aggiunge Latronico – è strategico per l’intera area, dal momento che ospita scuole, ambulatori medici e attività produttive e commerciali, per questo con il presidente Bardi stiamo seguendo con attenzione l’evolversi dell’emergenza, dai primi sopralluoghi dei tecnici di Acquedotto lucano agli incontri in Comune fino ai contatti con la ditta appaltatrice delle attività di manutenzione legate alla rete e a quelli con l’impresa specializzata negli attraversamenti in sotterraneo. Siamo certi che tutti i soggetti campo faranno la propria parte per risolvere la problematica nei tempi previsti riportando una completa tranquillità nella comunità”.

Hits: 2

Correlati