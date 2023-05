Condividi subito la notizia

Sabato 13 maggio si terrà la tappa conclusiva del percorso partecipativo sul Piano Urbanistico Generale, che l’amministrazione comunale ha tenuto tra dicembre e febbraio.

Alle ore 10 alle Officine Cantelmo sarà illustrata in assemblea pubblica la sintesi dei contenuti della consultazione pubblica che ha visto tra dicembre e febbraio centinaia di cittadini, associazioni, portatori di interesse condividere proposte, priorità, urgenze alle quali dare risposta con la pianificazione urbanistica. Sette incontri pubblici organizzati dall’amministrazione comunale con il supporto dell’Ufficio di Piano e dei consulenti scientifici del Pug, all’esito dei quali sono già stati pubblicati altrettanti report sul sito dedicato puglecce.it.

Alle ore 12 nella vicina Chiesa degli Agostiniani sarà inaugurato l’Urban Center, uno spazio per condividere le trasformazioni della città. L’Urban Center sarà dedicato al Pug, conterrà i materiali conoscitivi delle sei visioni strategiche che lo ispirano (la città verde, la città capoluogo, la campagna di Lecce, il Grande Centro, il mare di Lecce, i quartieri di Lecce) e gli strumenti utili per il cittadino per conoscere e seguire l’evoluzione dei contenuti del Piano urbanistico generale in corso di redazione e, in seguito, per conoscere la Lecce che verrà all’esito delle progettazioni strategiche in corso.

Si ricorda che è attivo il sito www.puglecce.it che offre la possibilità di consultare i report degli incontri di partecipazione e rivederli in video e consultare le mappe relative a ciascun tema strategico affrontato.

“Ci incontreremo per restituire i risultati della consultazione pubblica che ha visto protagonisti i cittadini, le associazioni, i comitati, nei sette incontri tenuti tra dicembre e febbraio e per aprire l’Urban center dedicato al Pug, che sarà un ulteriore spazio di partecipazione e condivisione – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – Invito i cittadini che hanno contribuito al percorso e anche quanti volessero conoscere per la prima volta il lavoro svolto, a partecipare. Con la consultazione pubblica abbiamo sancito un patto di cittadinanza tra chi amministra e chi vive la città e i quartieri. Questo lavoro rende il Piano Urbanistico Generale che in via di redazione, il Piano di tutti. Ribadirlo è importante, continuare a vedersi e a condividere momenti di conoscenza e confronto è necessario”.

“La tappa finale della consultazione pubblica apre un nuovo e ulteriore spazio di condivisione, conoscenza e partecipazione – dichiara l’assessora alle Politiche Urbanistiche Rita Miglietta – in questi mesi il nostro bagaglio di conoscenze e di idee si è molto arricchito grazie al contributo dei tanti cittadini che hanno partecipato alla consultazione pubblica, agli incontri o ci hanno trasferito esperienze e proposte attraverso la piattaforma online. Restituiremo questo patrimonio nell’assemblea pubblica di sabato per poi aprire uno spazio permanente agli Agostiniani, un urban center di cui Lecce si dota per la prima volta, che sarà un luogo aperto nel quale chiunque potrà continuare ad avanzare proposte, conoscere le trasformazioni della città e i contributi di altri cittadini”

