Non poteva mancare un architetto come Paolo Irene nel programma di rilancio del centro storico del Comune di Pomarico, su tre fondi di progettazione ricevuti in questi ultimi mesi due riguardano il centro storico con l’annesso palazzo marchesale e la casa comunale (ex convento francescano). Gli interventi riguardano il miglioramento della qualità del decoro urbano, ripavimentazione del centro storico ed opere di arredo urbano minore e i lavori di ripristino del palazzo marchesale e parte della casa comunale con annessa riqualificazione delle aree pubbliche circostanti corso Garibaldi. Questi interventi si vanno ad aggiungere ai lavori già affidati per circa 1 milione e 300 mila euro finanziati con il fondo per lo sviluppo e la coesione per la riqualificazione e pavimentazione del percorso che va dalla chiesa madre, passando per il centro storico fino al palazzo marchesale oltre ai lavori per di miglioramento della viabilità nella parte superiore del centro storico.

In questa importante fase di rilancio ci è sembrato opportuno affidarci all’estro e alle qualità di Paolo Irene, architetto, direttore artistico creativo, influencer e soprattutto un professionista che crede molto nella sua terra, siamo sicuri che il tocco di un architetto come lui porterà a Pomarico tanti benefici in termini turistico/culturali. Tutto questo va ad integrarsi al programma degli interventi sulla frana di corso Vittorio Emanuele dove oltre al consolidamento dell’intero versante è prevista una importante riqualificazione dell’intera zona a ovest della zona storica. Chiaramente tutti questi lavori di riqualificazione del centro storico devono essere anticipati dalla messa in sicurezza dello stesso con gli interventi di rifacimento di tutta la rete idrica e degli importanti interventi sul convogliamento delle acque bianche ed acque nere in programma con l’Egrib e con Acquedotto lucano con altri due fondi di progettazione in fase di affidamento.

Con questa serie di interventi mirati, Pomarico e il suo centro storico potranno tornare ad offrire prospettive di turismo culturale, artistico ed enogastronomico di alto livello.

