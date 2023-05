Condividi subito la notizia

Maratea”, il 20 maggio prossimo si aprirà il dibattito sul futuro politico

amministrativo della perla del Tirreno.

“non c’è più tempo da perdere, apriremo il tavolo permanente per la costruzione dell’intesa

politica per Maratea, presenteremo la nostra strategia per la costruzione del processo

programmatico”.

E’ il momento di ridefinire le priorità di una comunità che ha perso fiducia in se stessa, troppi i

problemi e troppe le mancanze istituzionali.

Rimettiamo in ordine le cose, confrontiamoci sulla visione di un nuovo sviluppo economico e sui

metodi di gestione ordinaria del nostro territorio.

Non rinunciamo a scrivere il nostro futuro, partecipiamo ad una nuova alba, diamo prospettiva a

Maratea e ai Marateoti.

Manuel Chiappetta esecutivo Regionale Europa Verde

