Un grosso albero di pino è caduto questo pomeriggio nella Villa comunale a causa del forte vento. La Villa comunale era già stata chiusa in via precauzionale su disposizione del dirigente del settore Ambiente del Comune dopo l’allerta meteo fornito ieri dalla Protezione Civile. Non si registrano dunque danni alle persone o rischi per la pubblica incolumità.

Per le operazioni di messa in sicurezza e rimozione dell’albero i giardini resteranno chiusi anche nella giornata di domani.

