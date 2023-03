Condividi subito la notizia

Un censimento omogeneo dell’illuminazione pubblica con diagnosi energetiche e verifiche sugli impianti dei 131 Comuni della Regione Basilicata di proprietà dei Comuni e delle Province darà vita al “Catasto pubblica illuminazione Basilicata”.

È quanto prevede un contratto sottoscritto oggi, per iniziativa della Direzione Generale dell’Ambiente, il Territorio e l’Energia della Regione Basilicata e finanziato con fondi FSC 2014-2020. La gara, esperita dalla SUARB, è stata aggiudicata alla Società Selettra Illuminazione Pubblica Srl, secondo il criterio dell’offerta più vantaggiosa, per 859 mila euro.

“La pubblica illuminazione esterna – dichiara l’assessore all’Ambiente e all’Energia Cosimo Latronico- costituisce un costo significativo a carico del bilancio delle pubbliche amministrazioni, pari a circa il 60% dei consumi elettrici. Di qui la necessità di realizzare un censimento di tutti i punti luce della pubblica illuminazione presenti sul territorio regionale allo scopo di centralizzare l’informazione dei dati illuminotecnici e di consumo. In tale ottica – sottolinea l’assessore – il settore risparmio, efficienza e certificazione energetica dell’Ufficio Energia ha predisposto gli atti per l’affidamento del servizio che comprende la gestione e l’implementazione della piattaforma PELL (Public Energy Living Lab) infrastruttura sulla quale verranno veicolati dati e informazioni fondamentali per l’innovazione di modelli gestionali dei servizi urbani. La fotografia dello stato attuale – conclude Latronico – porterà alla definizione delle strategie per l’implementazione tecnologica dei punti luci della Basilicata in termini di efficienza energetica e di messa in sicurezza”.

