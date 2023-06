Condividi subito la notizia

“La Giornata mondiale dell’Ambiente è un’occasione importante per ricordare a tutti noi, abitanti di questo pianeta che esso è la nostra casa comune e come tale va salvaguardato e rispettato. Vivere in modo sostenibile ed in armonia con la natura è un nostro dovere, poiché le risorse sono limitate e devono essere salvaguardate”. Lo ha detto l’assessore all’Ambiente ed Energia, Cosimo Latronico, intervenendo a Metaponto all’iniziativa “Puli spiagge e fondali”. “Il Dipartimento Ambiente della Regione Basilicata vive questa esigenza cercando di attivare sempre di più azioni di tutela della biodiversità, l’attivazione di risorse rinnovabili, controllo sulle azioni di pianificazione e progettazione mediante VinCA, VAS, VIA, AIA, il risanamento di siti inquinati, l’incentivazione alla raccolta differenziata dei rifiuti e infine mediante una attenta e rigorosa tutela del Paesaggio. La Giornata quest’anno – ha continuato Latronico – è dedicata alla ricerca di soluzioni alla crisi dell’inquinamento da plastica. L’appello che corre sui social è #BeatPlasticPollution: sconfiggi l’inquinamento da plastica. Anche in questo caso il Dipartimento ha attivato diversi progetti, tra i quali uno di sensibilizzazione della opinione pubblica, che ha visto coinvolti i comuni costieri per la raccolta dei rifiuti spiaggiati, che prevede anche un’azione di localizzazione della plastica dai fondali. E’ però semplice delegare agli addetti ai lavori la tutela dell’ambiente, senza sentirsi corresponsabili della sopravvivenza del pianeta, siamo tutti inconsapevoli attori del rispetto del patrimonio ambientale. In sostanza, ci viene chiesto di proteggere il nostro pianeta, di prenderci cura della nostra casa comune, cosa che si può fare anche attraverso le nostre azioni quotidiane, nel modo in cui mangiamo, viviamo, lavoriamo, ci muoviamo, investiamo. Ognuno di noi – ha concluso l’assessore regionale – è chiamato ad agire in modo sostenibile. Ricordiamo l’appello di Papa Francesco nell’enciclica Laudato sii ‘Unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare’ “.

