Acqua: presto incontro con Fitto ed Emiliano

“Il bonus gas è stato raggiunto con sacrificio e impegno. Oggi è facile parlare di bolletta azzerata, ma trattare con le compagnie petrolifere non è stato certamente agevole. Il risultato raggiunto, ad oggi, per tutta la comunità è straordinario”. Lo ha detto ieri il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel corso di un incontro a Lagopesole (Potenza) per presentare le iniziative della Regione destinate ai lucani che vivono in aree non metanizzate. “Non ci siamo fermati, e per chi non è servito dalla metanizzazione è stato predisposto il contributo a fondo perduto per istallare impianti da fonti rinnovabili a servizio delle unità abitative non allacciate al metano. Andiamo nella direzione della transizione ecologica e ritengo sia fondamentale” ha aggiunto Bardi.

“Non solo energia – ha annunciato inoltre Bardi nel prosieguo dell’intervento – ma anche risorsa idrica. Stiamo lavorando con Aql perché anche l’acqua deve essere valorizzata, la settimana prossima dopo tanti anni avremo un incontro con il ministro Fitto ed il collega Emiliano”.

“Siamo creditori nei confronti della Puglia – ha sottolineato il Presidente – e abbiamo bisogno che ci vengano restituiti i milioni di euro che appartengono alla comunità lucana, e infine stiamo lavorando per intervenire sulle perdite”.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore regionale all’Ambiente territorio e energia Cosimo Latronico, il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia Tommaso Coviello, il sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca.

