La transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i piccoli comuni. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione che ha per protagonisti anche i piccoli borghi sotto i 5mila abitanti. A questi laboratori di innovazione, Legambiente dedica la 20a edizione di Voler Bene all’Italia che anche quest’anno avrà come tema centrale quello delle Comunità Energetiche Rinnovabili.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili – sostiene Antonio Lanorte, Presidente di Legambiente Basilicata – rappresentano un’occasione unica per i piccoli comuni anche in Basilicata, per andare verso una giusta transizione ecologica e spingere verso un modello energetico che abbia al centro il territorio“.

Dall’ 1 al 4 giugno 2023 decine di iniziative distribuite lungo tutto lo stivale, per una Festa della Repubblica diversa e dedicata a chi questa stessa Repubblica la compone: 5.500 Piccoli comuni che rappresentano il 72% del totale dei comuni italiani.

“Un’edizione, quella di quest’anno – continua Lanorte – che vuole essere un momento di incontro tra tradizione e innovazione poiché le Comunità Energetiche Rinnovabili coniugano la cultura e i saperi di un tempo con un nuovo modello di produzione e distribuzione dell’energia che fa a meno delle fonti fossili, in un’ottica di partecipazione democratica tra cittadini, piccole e medie imprese, istituzioni, con l’obiettivo di procurare benefici economici e vantaggi ambientali e sociali per il territorio“.

Sarà anche un’occasione di incontro tra generazioni, da realizzare attraverso il Manifesto di “Voler Bene all’Italia-Seminiamo un Futuro di Pace con le Rinnovabili”, sottoscritto da circa 100 Piccoli Comuni italiani e la consegna di semi di girasole ai giovani 11enni che compiranno 18 anni nel 2030 (termine entro cui l’Italia dovrà portare al 30% i suoi consumi totali coperti da fonti rinnovabili di energia).

Tra le piazze dei circa 100 Comuni sottoscrittori del Manifesto, sono state scelte come luogo simbolo per dare avvio alla campagna, quelle di 15 Piccoli comuni, tra cui Castelmezzano, che diventeranno laboratori per favorire la costruzione di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nell’ambito del progetto BeComE di Legambiente, Kyoto Club e Azzero CO2.

A Castelmezzano domenica 4 giugno si svolgerà l’evento clou nazionale di Voler Bene all’Italia. Castelmezzano è una delle perle della rete d’eccellenza “I borghi più belli d’Italia” e si candida ad essere un vero e proprio catalizzatore di pratiche energetiche sostenibili ma anche di coesione comunitaria, impegnandosi a fare da promotore, attuatore e divulgatore di un modello energetico rinnovabile e quindi più giusto sia dal punto di vista ambientale che sociale. Motivo questo che ha permesso a Castelmezzano di essere selezionato come “Ambasciatore di un modello energetico rinnovabile”. Qui, la realizzazione della CER consiste in una sfida molto allettante: la costruzione di una comunità energetica di 1 MW a trazione pubblica al servizio del territorio.

“Conciliare l’improrogabile transizione energetica- dichiara il Sindaco di Castelmezzano, Nicola Valluzzi – attraverso la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con la conservazione del paesaggio, dei borghi e dei centri storici di pregio, è questa la sfida che abbiamo voluto raccogliere nel nostro progetto di C.E.R”.

“Assicurare – prosegue il Sindaco di Castelmezzano – l’autosufficienza energetica da fonti rinnovabili impiantate sul territorio e garantire a tutti i cittadini, alle utenze pubbliche, alle piccole e medie imprese del comune l’opportunità di entrare a far parte della istituenda Comunità energetica, per acquisire e rendere effettivi i benefici ambientali, economico e sociali di questo modello incentivato di autoconsumo collettivo dell’energia prodotta. Impianti di produzione di energia di proprietà pubblica in grado di coprire i 2/3 del fabbisogno energetico comunale, per rendere effettivo il principio di Democrazia energetica e tutelare la struttura urbana e la bellezza del nostro borgo, evitando installazioni diffuse di pannelli fotovoltaici sui tetti delle abitazioni del centro storico“.

“Domenica prossima – conclude Valluzzi – nella giornata dell’orgoglio dei piccoli comuni, insieme ai partner dell’iniziativa, racconteremo il nostro progetto e presenteremo il primo impianto fotovoltaico già realizzato e, per la prima volta, i dati e la elaborazione tecnica della nostra Comunità Energetica”.

Voler Bene all’ Italia 2023

4 Giugno 2023 – Castelmezzano

“Castelmezzano ambasciatore di un modello energetico rinnovabile

per un futuro di pace”

Programma

Ore 8.00 – Escursione sul percorso “Panorami delle Dolomiti”.

Appuntamento in Piazza Emilio Caizzo L’itinerario percorre la prima parte del famoso “Sentiero delle sette pietre”, che trae ispirazione dai racconti, tramandati oralmente fra le generazioni e dall’immaginario collettivo su cui si fonda il testo “Vito ballava con le streghe” di Mimmo Sammartino (Sellerio editore Palermo). Lungo il sentiero la narrazione si traduce in forme visive, sonore ed evocative e diventa una storia incisa sulla pietra. Il percorso prosegue lungo l’affascinante sentiero che costeggia il torrente Caperrino e conduce fino al ponte nepalese e all’inizio delle avventurose vie ferrate per poi rientrare a Castelmezzano risalendo un antico sentiero che porta alla famosa galleria scavata nella roccia, un tempo unica via d’accesso al borgo, attraversata la quale si può godere di uno dei più straordinari panorami delle Dolomiti Lucane.

Ore 11.00 – Passeggiata nel borgo con il Sindaco cicerone

Percorso facile e alla portata di tutti lungo le strade del paese con una guida d’eccezione, il Sindaco Cicerone per un giorno, che terminerà alla Fortezza Normanna dove chi vorrà potrà, in tutta sicurezza, fare l’arrampicata sulla gradinata verso il cielo che conduce al posto di guardia più estremo, da cui si domina l’intera valle del Basento e da cui nelle giornate senza foschia si vede il Golfo di Taranto. Durante la passeggiata verranno anche visitati i luoghi simbolo della rivoluzione energetica di Castelmezzano.

Incontro Pubblico “Le Comunità Energetiche per la generazione distribuita”

Ore 12.00–Piazza Emilio Caizzo

Intervengono:

Nicola Valluzzi, Sindaco di Castelmezzano

Stefano Ciafani, Presidente Nazionale Legambiente

Alessandra Bonfanti, Responsabile Piccoli Comuni Legambiente

Antonio Lanorte, Presidente Legambiente Basilicata

Francesco Ferrante, Kyoto Club

Luca Marchi, Enel X

Cosimo Latronico, Assessore all’Ambiente della Regione Basilicata

Al termine verrà consegnato alle nuove generazioni disco a forma di mondo realizzato in carta piantabile con semi di girasole per “SEMINARE UN FUTURO DI PACE CON LE RINNOVABILI”

