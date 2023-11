Assessore Latronico su interventi di bonifica ambientale

Condividi subito la notizia

L’assessore all’Ambiente, Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, esprime la propria soddisfazione per l’odierna approvazione ed ammissione a finanziamento della giunta Bardi di 4 interventi di bonifica ambientale che interesseranno i territori di Salandra, Pomarico, Montalbano J.co e Potenza.L’importo complessivo finanziato nell’ambito della L.145 ammonta a complessivi 3 milioni di euro così ripartiti: 2.2 milioni per intervento ambientale di bonifica dell’area della discarica in località Piano del Governo di Salandra; 300 mila euro per il progetto di pump & stock e manutenzione della discarica “La Manferrana Sottana” di Pomarico; 145 mila euro per interventi dei bonifica da amianto da eseguirsi nel centro urbano di Montalbano J.co e 355 mila euro per l’esecuzione del piano di caratterizzazione del sito in cui è ubicato il complesso di discariche in località Montegrosso di Potenza. “Gli interventi sopra elencati – conferma Latronico – sono stati individuati nell’ambito delle priorità di intervento su discariche presenti sul territorio lucano e rappresentano un tassello fondamentale per superare alcune delle criticità gestionali delle medesime. L’ufficio Economia Circolare -conclude Latronico – a seguito anche delle recenti interlocuzioni ministeriali fortemente volute dall’assessorato, sta valutando gli ulteriori fabbisogni da inserire nell’ambito delle nuove linee di finanziamento per affrontare i numerosi procedimenti di bonifica ambientale non ancora conclusi”.

Hits: 3