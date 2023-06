Condividi subito la notizia

“La Basilicata è tra le Regioni più fattive nel campo della progressiva decarbonizzazione. Le prospettive per il raggiungimento della neutralità carbonica entro il 2050 sono estremamente positive”. Lo ha annunciato l’assessore all’Ambiente ed Energia della regione Basilicata, Cosimo Latronico, intervenendo a Potenza al convegno sul tema: “Idrogeno, tecnologie della decarbonizzazione e nuove professionalità per la lotta ai cambiamenti climatici”. “La programmazione energetica regionale punta molto sull’innovazione della produzione energetica e pone obiettivi in diversi settori di intervento: efficienza energetica, neutralità climatica, economia circolare. Sono in corso di approvazione linee di indirizzo strategiche e programmatiche per l’identificazione delle migliori politiche e azioni da mettere in atto per mitigare gli impatti climatici. Le aree prioritarie di intervento sono: l’incremento della capacità di generazione da fonti rinnovabili; l’elettrificazione dei consumi energetici; la promozione dell’efficienza energetica e lo sviluppo di nuove iniziative e nuovi vettori energetici quali l’idrogeno verde. A tutto ciò si aggiunge – ha continuato Latronico – un ulteriore asse prioritario che è quello della sicurezza energetica, garantendo la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e adeguando le infrastrutture di distribuzione. Un’altra grande sfida in tema di transizione energetica è rappresentata dallo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili orientate all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia, anche in una prospettiva multi-vettore, promuovendo la creazione di “distretti energetici”. Il potenziale di questo nuovo modello energetico è davvero significativo”. Latronico ha poi ricordato che “molteplici sono le azioni già messe in campo.Relativamente all’elettrificazione dei consumi energetici e all’incremento della produzione di energia rinnovabile, la Regione, prima in Italia, ha pubblicato un Avviso per l’erogazione di contributi a fondo perduto alle famiglie lucane non allacciate alla rete metano, per l’installazione di impianti fotovoltaici, microeolici e pompe di calore. La misura punta a favorire l’attuazione di misure di decarbonizzazione nel settore residenziale, che ha un peso non trascurabile in termini di emissioni climalteranti. In tema di Comunità energetiche rinnovabili, la Basilicata ha anticipato i tempi, con la pubblicazione della legge regionale, a sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili. Lo stesso Avviso per i ‘non metanizzati’ sopra richiamato, è uno strumento prodromico alla costituzione di tante piccole comunità energetiche. Nel campo dello sviluppo di nuovi vettori energetici, l’idrogeno verde è protagonista di un ampio programma di sviluppo a livello regionale. E’ recente l’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali per la realizzazione di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, finanziato nell’ambito della Missione 2 del Pnrr a fronte di una dotazione finanziaria di 18,5 milioni di euro. E’ quindi evidente – ha concluso Latronico – che le azioni messe in campo sono strumenti più che validi per vincere la “gara dell’emergenza climatica” “.

