Domani presso la sala Inguscio della Regione Basilicata si terrano due Conferenze stampa.

Durante il primo appuntamento con i giornalisti, fissato per le ore 10, il presidente Bardi e l’assessore Latronico illustreranno i Progetti “No Oil” previsti dagli accordi di compensazione ambientale con le compagnie petrolifere.

A seguire l’assessore Latronico e il direttore dell’Arpab Ramunno renderanno noti gli esiti dell’attività di monitoraggio condotte sulle acque di balneazione lucane.

In occasione dell’incontro sarà presentata la nuova APP, creata in collaborazione con il Ministero della Salute, che consentirà a tutti gli utenti di poter accedere in tempo reale alle informazioni sulla qualità delle acque di balneazione.

