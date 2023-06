Condividi subito la notizia

Rientra nel progetto promosso da Hitinero e Pollino Experience

E’ partito ieri mattina da Rotonda, dal rifugio Fasanelli, il primo “E-Bike Tour Basilicata dal Pollino a Matera” il viaggio realizzato dal tour operator Hitinero e Pollino Experience, che attraverso la bici a pedalata assistita permette ai turisti di scoprire le bellezze della regione. Un itinerario lungo oltre 230 chilometri che prevede sette tappe in altrettanti centri della regione. Da Rotonda, si attraversano i pini loricati del “Giardino degli dei” a 2mila metri di altitudine, si prosegue per Terranova di Pollino, Tursi, Aliano, Pisticci, fino ad arrivare a Matera. “Si tratta di un’emozionante novità nel campo del turismo: un percorso ciclo-turistico ed enogastronomico – ha spiegato l’ideatore del progetto, l’imprenditore Franco Bruno, nel corso di una conferenza stampa – che rappresenta la ciliegina sulla torta di un’esperienza turistica che ormai da tanti anni Rotonda ed il Pollino in generale, offrono. Grazie alle biciclette elettriche a pedalata assistita, questa attività offre agli utenti numerosi vantaggi che rendono l’esperienza ancora più piacevole”. Le biciclette elettriche semplificano la fruizione del percorso cicloturistico, consentendo a tutti di partecipare senza particolari sforzi fisici. Grazie all’assistenza del motore elettrico, è possibile ammirare il magnifico paesaggio tra Rotonda e Matera senza fatica, godendo appieno di ogni momento. A disposizione dei visitatori che intenderanno cimentarsi con il cicloturismo c’è a disposizione una flotta di 400 E- Bike che possono essere comprate e noleggiate. Ogni tour è accompagnato da guide turistiche e da un’assistenza tecnica . “E’ stata scelta Rotonda, per la sua posizione strategica, per la bellezza del borgo e dei tanti servizi che offre. Quella del cicloturismo è un’attività che si sposa perfettamente con la promozione turistica effettuata dagli operatori locali- ha evidenziato Mario Paese, guida di Hitinero – offrendo un’opportunità unica per scoprire la bellezza naturale e l’enogastronomia della regione. Lungo il percorso i partecipanti avranno l’opportunità di assaporare i prodotti tipici, visitare cantine e immergersi nella cultura locale. Questo tour beneficia dell’esperienza e dell’organizzazione di operatori consolidati. L’itinerario è stato attentamente studiato per garantire un’esperienza indimenticabile e sicura per tutti i partecipanti. In sostanza- ha sottolineato Paese – partecipare a un percorso ciclo-turistico ed enogastronomico come l’ E-Bike Tour Basilicata rappresenta un’opportunità unica per esplorare questa splendida regione. Grazie alla facilità di utilizzo delle biciclette elettriche, alla scoperta del paesaggio mozzafiato ed alla promozione della cultura e dei prodotti locali, gli utenti potranno vivere un’esperienza unica e coinvolgente”. Oltre al percorso presentato, a disposizione dei turisti ci sono nuovi itinerari. “E’ un’idea progettuale tutta nuova . Rotonda – ha aggiunto Bruno – diventa il centro del cicloturismo che dal Pollino collega i due mari, lo Ionio e il Tirreno. Infatti, oltre al percorso Rotonda – Matera è possibile partire dal Pollino e arrivare a Maratea. Inoltre stiamo già mettendo in campo nuovi percorsi dal Salento a Matera”.

Hits: 12