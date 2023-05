Condividi subito la notizia

Preoccupa la PROPOSTA PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE in modo particolare relativo

all’approvazione attività validate dal CTP nella seduta derll’11 ottobre 2022(delibera giunta

regionale n°793 del 23 novembre 2022 ) di cui si ha notizia informale soltanto negli ultimi giorni .

Specificatamente la proposta DELLA REGIONE BASILICATA eleva il territorio del comune di Pisticci

per circa il 50% a partire dallo Jonio e fino Tinchi – tagliando in senso trasversale a partire dal

Basento e procedendo fino al cavone, a zona di interesse archeologico. Di fatto la regione

vorrebbe porre il vincolo archeologico su una superfice di circa 11000 ettari, traducendo, buona

parte del territorio verrebbe sottoposto a vincolo archeologico che impedirebbe non soltanto la

realizzazione di strutture per la produzione di energia alternativa (fotovoltaico e mini eolico), ma

anche interventi indispensabili per miglioramenti fondiari e per strutture ed infrastrutture

urbanistiche. Se malauguratamente la proposta in parola dovesse andare in porto così come

previsto dall’ente regionale verrebbe ad esser penalizzata qualsiasi ipotesi di sviluppo e di crescita

del territorio compatibile anche con PNRR e con gli strumenti urbanistici adottati dal comune. E’

proprio il caso di dire che PISTICCI diventerebbe luogo di vincoli e di limitazioni fuori da ogni

logica , anzi vi è buona ragione a sostenere che il nostro comune debba continuare a pagare il

prezzo della più nefasta attività predatoria della regione e continuare ad essere il territorio

maggiormente colpito insieme a quello di Bernalda ,infatti nel PRR-CT dell’11 ottobre non vengono

affatto menzionati i comuni di Novasiri, Policoro, Scanzano, Montalbano ,che pure i cui territori

risultano esser i più interessanti dal punto di vista archeologico I Greci e gli Enotri;

Tavola verde Puglia e Basilicata nel denunciare il maldestro tentativo da parte della regione

Basilicata invita l’amministrazione comunale di Pisticci ,le organizzazioni di categoria e tutti coloro

i quali sono interessati alla crescita e lo sviluppo del territorio a dire NO a tale provvedimento;

All’uopo non è peregrino invitare l’amministrazione comunale a convocare un consiglio comunale

aperto per discutere sul futuro del territorio di Pisticci ivi compreso il vincolo paesaggistico

vigente.

Marconia 15/05/2023

TAVOLA VERDE PUGLIA E BASILICATA

