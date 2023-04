Condividi subito la notizia

Zuccarella. “Le nostre fragole a marchio in cinque catene di supermercati italiani”

“Negli ultimi anni, la nostra società ha registrato una crescita significativa e a doppia cifra (+70%), consolidata grazie soprattutto all’ingresso di nuovi buyer del settore retail. Al momento, vendiamo le nostre fragole in venti catene di supermercati, tra italiane ed europee, ma con cinque di queste abbiamo instaurato un percorso più lungimirante e conveniente per entrambe le parti interessate. Cinque insegne italiane hanno infatti deciso di valorizzare le nostre produzioni apponendovi il loro marchio, a garanzia di qualità e tracciabilità per i consumatori. I packaging di fragole esposti sugli scaffali dei supermercati vanno dai 300, 500 ai 1000 grammi monostrato, oltre ai 500 g alla rinfusa”.

Linea di confezionamento OP Zuccarella

E’ quanto ci spiega Luca Zuccarella responsabile commerciale della OP Zuccarella, una società sita a Scanzano Jonico che produce, lavora e commercializza fragole per diversi mesi l’anno.

Linea Sapori & Idee Conad

“A trarre vantaggio da questa iniziativa commerciale – riprende il manager – sono in realtà tre soggetti: Il produttore, che riesce a vendere le fragole sia in caso di surplus sia di deficit produttivo, senza quindi ricorrere a scomode aggiudicazioni; il supermercato, che invece può contare su forniture quanti-qualitative costanti e a prezzi fissi; e, infine, il consumatore che acquista fragole a marchio del distributore, perché si fida della propria catena”.

La società cooperativa OP Zuccarella ha rapporti commerciali con diverse insegne. In Italia, ad esempio, vende soprattutto in Lombardia, Toscana, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia, Marche, Sardegna, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. (Nella foto a lato, cestini a marchio Candonga Top Quality® dell’OP Zuccarella).

“I supermercati sono alla ricerca di frutti buoni, con una lunga shelf-life e con resistenza alle manipolazioni. Preferiscono avere rapporti con quelle aziende capaci di essere presenti a scaffale con un ampio calendario commerciale. Alle catene di supermercati non interessa avere una moltitudine di varietà concentrate in un unico periodo, ma poche e capaci di coprire buona parte dell’anno”.

Linea Matera Premium

Zuccarella ci dice che, specie nell’ultima stagione, pare esserci molta confusione sui mercati tra brand e varietà di fragole. Sabrosa è la cultivar del vivaio Planasa coltivata esclusivamente nella regione Basilicata e commercializzata, dai produttori autorizzati, a marchio Candonga Top Quality®. “Inspire – commenta il manager – è invece un’altra varietà di fragole del gruppo El Pinar che commercializziamo con il brand Matera Premium. All’interno di questo marchio abbiamo però incluso anche altre selezioni, che ci permettono di ampliare la raccolta fino a tutto luglio”.

Per maggiori informazioni:

OP Zuccarella Soc. Coop. Agr.

Via Parisi, 16 – Scanzano Jonico (MT)

+39 0835 418009

info@opzuccarella.it

opzuccarella.it

opzuccarella-Facebook.com

