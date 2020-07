VERTICE UE, GALLICCHIO (M5S): GRANDE RISULTATO PER I PROGETTI DEL PAESE

Roma, 21 luglio. “La direzione presa dall’Europa, con l’accordo raggiunto dal Governo, è quella per la quale il Movimento 5 stelle si è sempre battuto. Dopo giorni di intense trattative, a Bruxelles il negoziato europeo si è concluso con un accordo da cui il nostro Paese potrà trarre grandi benefici. Un risultato importante, reso possibile grazie alla determinazione e caparbietà del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha lavorato insieme ai ministri e alla maggioranza, con il costante sostegno del MoVimento 5 Stelle, per portare a casa un gran risultato per il futuro del nostro Paese. All’Italia spetterà il 28% della somma totale, 209 miliardi, di cui 82 di sussidi. Con questa consapevolezza, come Movimento 5 stelle lavoreremo intensamente per tradurre in tempi brevi queste risorse in progetti concreti, in servizi, in lavoro, in opere utili al Paese che agiscano come un grande volano per far rialzare l’Italia e farla ripartire più forte”. Lo comunica in una nota Agnese Galicchio (M5S), componente della Commissione bilancio del Senato.

