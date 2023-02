Condividi subito la notizia

Con delibera n. 15 del 14/02/2023 Luciano Zaffarese è stato nominato Responsabile Nazionale settore Energia di Centro Consumatori Italia.

Il lucano Luciano Zaffarese, già presidente per la Basilicata, il giorno 14 febbraio 2023, è stato nominato Responsabile Nazionale settore Energia di Centro Consumatori Italia.

La decisione è arrivata grazie agli impegni e l’esperienza ventennale di Zaffarese nel settore Energia a difesa dei cittadini consumatori.

Queste le sue parole: “Dopo due anni di collaborazione come presidente della Basilicata, è arrivata la nomina come responsabile nazionale del settore energia. Voglio ringraziare il nostro presidente nazionale Rosario Trefiletti, Francesco Avallone, il direttore Agata Carosi e tutti i membri della presidenza per la fiducia accordatami. Ringrazio anche tutti coloro che, quotidianamente, dimostrano fiducia nella mia attività. Sono onorato di questo incarico che assolerò come sempre, cioè con grande impegno e dedizione”

