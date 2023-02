Condividi subito la notizia

Nella mattinata dell’8 febbraio il Generale di Corpo d’Armata Andrea RISPOLI, Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden” con competenza sulle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo e Molise, ha visitato il Comando Provinciale Carabinieri di Matera.

Il Generale, ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. Nicola Roberto LERARIO, ha incontrato nella caserma “Magg. M.O.V.M. Rocco Lazzazzera” di Via Dante gli Ufficiali comandanti ed il personale della sede, i Comandanti delle Compagnie, una rappresentanza dei Comandanti delle Stazioni CC della provincia e del personale in servizio ai reparti che operano in tutto il territorio, il Comandante del Gruppo CC Forestale di Matera e del Nucleo CC Ispettorato del Lavoro nonché una delegazione della Rappresentanza Militare e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, ai quali ha rivolto il suo saluto.

Il Generale RISPOLI ha manifestato a tutto il personale sentimenti di plauso per la dedizione profusa nello svolgimento della quotidiana attività di controllo del territorio e di contrasto alla criminalità comune ed organizzata, sottolineando l’importanza del lavoro svolto da ogni singolo militare dell’Arma e ribadendo la funzione sociale delle Stazioni Carabinieri, riconosciuti e stimati presidi di legalità capillarmente presenti su tutto il territorio e punto imprescindibile di riferimento per i cittadini, che con gli altri reparti dell’Arma della provincia procedono alle indagini per il 68% dei reati denunciati presso le Forze di polizia. Il Generale si è in particolare soffermato sulla fondamentale azione di rassicurazione sociale dei presidi dei Carabinieri, esplicitazione di quel concetto di “polizia di prossimità” di cui da oltre 200 anni l’Arma è protagonista fin nei più piccoli centri.

Accompagnato dal Comandante Provinciale, il Generale RISPOLI ha poi incontrato nelle rispettive sedi istituzionali il Prefetto di Matera, Dott. Sante COPPONI, il Presidente facente funzioni del locale Tribunale, Dott. Gaetano CATALANI, e il Procuratore della Repubblica facente funzioni, Dott.ssa Annunziata CAZZETTA, con i quali, in un clima di cordialità e piena condivisione d’intenti, si è intrattenuto sulle principali tematiche di carattere socio-economico del territorio di riferimento, ottenendo da tutti attestazioni di stima e riconoscenza per l’attività svolta dall’Arma dei Carabinieri nella provincia materana.

